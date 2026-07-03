Феновете на Португалия вярват, че отборът ще спечели Мондиал 2026

Феновете на Португалия вярват, че отборът има силите да спечели световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Иберийците се класираха на осминафиналите, след като победиха Хърватия с 2:1.

"Възможно е да спечелим световната титла. Кристиано Роналдо е най-добрият футболист на света. Мисля, че можем да победим всеки. Всичко е възможно във футбола. Уважение за Испания, един от най-добрите отбори в света, но Кристиано Роналдо е най-добрият футболист на света и играе за Португалия. Той е невероятен и малцина могат да постигнат това, което той направи", сподели фен на Португалия в интервю за БНТ.

Вижте интервютата с португалските привърженици във видеото.