БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Феновете на Португалия вярват, че отборът ще спечели Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

За португалците предстои двубой с европейския шампион Испания

феновете португалия вярват отборът спечели мондиал 2026
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Феновете на Португалия вярват, че отборът има силите да спечели световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Иберийците се класираха на осминафиналите, след като победиха Хърватия с 2:1.

"Възможно е да спечелим световната титла. Кристиано Роналдо е най-добрият футболист на света. Мисля, че можем да победим всеки. Всичко е възможно във футбола. Уважение за Испания, един от най-добрите отбори в света, но Кристиано Роналдо е най-добрият футболист на света и играе за Португалия. Той е невероятен и малцина могат да постигнат това, което той направи", сподели фен на Португалия в интервю за БНТ.

Вижте интервютата с португалските привърженици във видеото.

Свързани статии:

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Гледайте всички двубои по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни
Чете се за: 24:50 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Национален отбор на Португалия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
4
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
6
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Видео

Спортни новини 03.07.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 03.07.2026 г., 12:25 ч.
Музеят Wynwood Walls е дом на уличното изкуство в Маями Музеят Wynwood Walls е дом на уличното изкуство в Маями
Чете се за: 02:32 мин.
ЛА Сол има амбиция и желание да се изкачи до върха на футболната йерархия в САЩ ЛА Сол има амбиция и желание да се изкачи до върха на футболната йерархия в САЩ
Чете се за: 01:47 мин.
Името на Константин Михайлов блести ярко в историята на българския и световния хокей Името на Константин Михайлов блести ярко в историята на българския и световния хокей
Чете се за: 02:37 мин.
Начален удар - 03.07.2026 г. Начален удар - 03.07.2026 г.
Чете се за: 00:52 мин.
Георги Христов сбъдна американската си футболна мечта Георги Христов сбъдна американската си футболна мечта
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи резерви върху 21-вия пакет санкции срещу Русия
Румен Радев: България ще наложи резерви върху 21-вия пакет санкции...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Заради полетите на Пеевски: Сблъсък между ПП и ДПС в парламента Заради полетите на Пеевски: Сблъсък между ПП и ДПС в парламента
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Заради изчезналата Наталия активираха системата BG-ALERT в три области
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Започна погребалната церемония за убития ирански върховен лидер Али...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
В Португалия очакват екстремни жеги, температурите може да...
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ