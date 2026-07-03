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Засилени мерки за сигурност в Техеран: Погребална церемония за убития аятолах Али Хаменей

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Засилени мерки за сигурност в Техеран преди началото на погребалната церемония за убития при американско-израелски удар аятолах Али Хаменей.

Тялото на върховния лидер беше докарано в религиозен комплекс в иранската столица. Погребалните процесии ще започнат утре. Тленните му останки ще бъдат пренесени през градове в Иран и съседен Ирак. Хаменей беше убит в първия ден от войната, на надследникът му Мождтаба, който стана третият ирански върховен лидер, беше тежко ранен и оттогава не се е появявал публично.

# Аятолах Али Хаменей #засилени мерки #Иран

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