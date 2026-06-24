Калгари привлече словашкия талант Симон Немец в мащабна сделка с Ню Джърси

Отборът на Калгари Флеймс осъществи един от най-значимите трансфери в Националната хокейна лига това лято, след като привлече словашкия защитник Симон Немец от Ню Джърси Девилс.

В замяна на 22-годишния бранител и крилото Максим Циплаков, Девилс получават два бъдещи избора в първия кръг на драфта при определени условия, 35-ия избор в тазгодишния драфт, както и младия защитник Етиен Морин.

Сделката е първата голяма кадрова промяна, осъществена от новия генерален мениджър на Ню Джърси Съни Мехта. Тя идва на фона на информации, че Немец е желаел да напусне клуба.

Словакът бе избран под номер две в драфта през 2022 година и въпреки младата си възраст вече има 159 мача в НХЛ. Той е смятан за един от най-перспективните защитници в лигата.

Като част от трансфера Ню Джърси получава и 21-годишния Етиен Морин, който през миналия сезон се състезаваше в Американската хокейна лига и в Лигата на Квебек, където продължи развитието си като един от обещаващите млади бранители в системата на Калгари.





