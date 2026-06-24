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Вашингтон привлече Джордън Кайру в мащабна сделка със Сейнт Луис

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Кепитълс се подсилиха с канадското крило, а Блус получиха двама нападатели и избор в първия кръг на предстоящия драфт

Вашингтон привлече Джордън Кайру в мащабна сделка със Сейнт Луис
Снимка: AP Photo
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Вашингтон Кепитълс осъществи един от най-значимите трансфери преди драфта на Националната хокейна лига, след като привлече нападателя Джордън Кайру от Сейнт Луис Блус, съобщиха от НХЛ.

В замяна на 28-годишното дясно крило столичният тим изпрати в Сейнт Луис нападателите Конър МакМайкъл и Милтон Гастрин, както и правото на избор под номер 16 в първия кръг на предстоящия драфт.

Кайру пристига във Вашингтон с действащ договор за още пет сезона, като средната му годишна заплата възлиза на 8,125 милиона долара. През изминалата кампания канадецът записа 18 гола и 28 асистенции в 72 срещи. В кариерата си до момента той има 168 попадения и 210 асистенции в 488 мача от редовния сезон, както и 13 точки в плейофите за Купа „Стенли“.

Сейнт Луис се разделя с един от водещите си офанзивни играчи, но получава сериозен пакет в замяна. Конър МакМайкъл, избран от Вашингтон в първия кръг на драфта през 2019 година, има 67 гола и 87 асистенции в 315 мача в НХЛ. От своя страна 19-годишният швед Милтон Гастрин направи впечатляващ дебют през миналия сезон с 10 попадения и 14 асистенции в 39 срещи.

След сделката Сейнт Луис вече разполага с четири избора в първия кръг на драфта под номера 11, 15, 16 и 29. Това дава на клуба сериозни възможности за изграждане на бъдещето след кампанията, в която Блус останаха само на четири точки от участие в плейофите на Западната конференция.

#Джордън Кайру #Сейнт Луис Блус #Вашингтон Кепитълс

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