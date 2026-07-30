Маклин Селебрини стана най-скъпоплатеният хокеист в НХЛ

Сан Хосе Шаркс си осигури бъдещето на една от най-големите звезди в Националната хокейна лига. Канадският нападател Маклин Селебрини подписа нов петгодишен договор с клуба на обща стойност 94 милиона долара, с което ще се превърне в най-скъпоплатения играч в НХЛ.

Новият контракт на 20-годишния център е до лятото на 2032 година и идва след впечатляващ сезон, в който той затвърди статута си на един от най-талантливите млади хокеисти в света.

Селебрини беше избран под №1 в драфта на НХЛ през 2024 година, а през изминалата кампания счупи клубния рекорд на Сан Хосе, записвайки 115 точки след 45 гола и 70 асистенции.

С това постижение канадецът стана първият хокеист под 20-годишна възраст след легендарния Уейн Грецки, който завършва редовния сезон с поне 40 попадения и 70 асистенции.

До момента в кариерата си в НХЛ Селебрини има 178 точки, реализирани чрез 70 гола и 108 асистенции в общо 152 мача със екипа на Сан Хосе Шаркс.