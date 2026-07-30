БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Маклин Селебрини стана най-скъпоплатеният хокеист в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

20-годишната звезда подписа нов петгодишен договор със Сан Хосе Шаркс на стойност 94 милиона долара

Маклин Селебрини стана най-скъпоплатеният хокеист в НХЛ
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Сан Хосе Шаркс си осигури бъдещето на една от най-големите звезди в Националната хокейна лига. Канадският нападател Маклин Селебрини подписа нов петгодишен договор с клуба на обща стойност 94 милиона долара, с което ще се превърне в най-скъпоплатения играч в НХЛ.

Новият контракт на 20-годишния център е до лятото на 2032 година и идва след впечатляващ сезон, в който той затвърди статута си на един от най-талантливите млади хокеисти в света.

Селебрини беше избран под №1 в драфта на НХЛ през 2024 година, а през изминалата кампания счупи клубния рекорд на Сан Хосе, записвайки 115 точки след 45 гола и 70 асистенции.

С това постижение канадецът стана първият хокеист под 20-годишна възраст след легендарния Уейн Грецки, който завършва редовния сезон с поне 40 попадения и 70 асистенции.

До момента в кариерата си в НХЛ Селебрини има 178 точки, реализирани чрез 70 гола и 108 асистенции в общо 152 мача със екипа на Сан Хосе Шаркс.

#Маклин Селебрини #НХЛ 2026/2027 #Сан Хосе Шаркс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"
4
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
5
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
6
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Хокей

Името на Константин Михайлов блести ярко в историята на българския и световния хокей
Името на Константин Михайлов блести ярко в историята на българския и световния хокей
Ню Йорк Рейнджърс привлече Павел Дорофеев от Вегас Ню Йорк Рейнджърс привлече Павел Дорофеев от Вегас
Чете се за: 01:07 мин.
Торонто Мейпъл Лийфс избра Гавин Маккена като първи избор в драфта на новобранците в НХЛ Торонто Мейпъл Лийфс избра Гавин Маккена като първи избор в драфта на новобранците в НХЛ
Чете се за: 02:42 мин.
Вашингтон привлече Джордън Кайру в мащабна сделка със Сейнт Луис Вашингтон привлече Джордън Кайру в мащабна сделка със Сейнт Луис
Чете се за: 02:00 мин.
Калгари привлече словашкия талант Симон Немец в мащабна сделка с Ню Джърси Калгари привлече словашкия талант Симон Немец в мащабна сделка с Ню Джърси
Чете се за: 01:27 мин.
Майк Бабкок се завръща в НХЛ начело на Едмънтън Ойлърс Майк Бабкок се завръща в НХЛ начело на Едмънтън Ойлърс
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч" След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него Стою Стоев: Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, ПП е готова да застане зад него
Чете се за: 08:42 мин.
У нас
Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна Най-малко 13 жертви на поредните руски удари срещу Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Жители на село Крумово с колективна жалба заради чести токови удари
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Трима пожарникари загинаха в Гърция, Турция също е в плен на пламъците
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Броят на жертвите на труса в Япония достигна 28, все още се търсят...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
САЩ с нови удари срещу Иран след атаките по американски бази в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ