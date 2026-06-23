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Майк Бабкок се завръща в НХЛ начело на Едмънтън Ойлърс

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Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
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63-годишният специалист заменя Крис Кноблаух и поема канадския тим с амбицията да го изведе до дългоочакван триумф за Купа „Стенли“

майк бабкок завръща нхл начело едмънтън ойлърс
Снимка: AP Photo

Едмънтън Ойлърс официално назначи Майк Бабкок за нов старши треньор на отбора, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига. Опитният специалист наследява Крис Кноблаух, който беше освободен от поста през май след три сезона начело на тима и две поредни участия във финала за Купа „Стенли“.

За 63-годишния Бабкок това е завръщане на треньорската скамейка в НХЛ. За последно той работи в лигата през сезон 2023/24 като наставник на Кълъмбъс Блу Джакетс, но напусна поста си още преди началото на редовния сезон след спор около отношенията му с играчите.

Въпреки противоречивия край на последния му престой в НХЛ, Бабкок остава един от най-успешните треньори в историята на лигата. Той заема 12-о място във вечната ранглиста по победи със 700 успеха в 1301 мача начело на Анахайм Майти Дъкс, Детройт Ред Уингс и Торонто Мейпъл Лийфс.

Най-големите си клубни успехи канадецът постигна с Детройт, който изведе до спечелването на Купа „Стенли“ през сезон 2007/08, а година по-късно достигна и до нов финал.

Бабкок има впечатляваща визитка и на международната сцена. Под негово ръководство националният отбор на Канада спечели олимпийските титли във Ванкувър 2010 и Сочи 2014, както и Световната купа през 2016 година.

С назначението на опитния специалист ръководството на Едмънтън изпраща ясен сигнал, че целта пред отбора остава една – атака на шампионската титла в НХЛ след поредицата от силни сезони и близките, но неуспешни опити за спечелване на Купа „Стенли“.

#Майк Бабкок #Едмънтън Ойлърс

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