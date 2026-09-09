ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България

ЦСКА ликува със Суперкупата на България. Селекцията на Христо Янев подчини Левски с 4:2 в срещата за трофея, изиграна на Националния стадион „Васил Левски“.

Нищо не предвещаваше подобен изход, особено през първото полувреме, когато съставът на Хулио Веласкес откри, но през второто актуалните носители на Купата на България показаха доста по-добро лице в офанзивен план и изригнаха с четири гол, за да завоюват първи трофей през новия сезон. В ролята на голмайстори за „армейците“ влязоха Жоел Цварц на два пъти, Стефано Сенси от дузпа, а Алдаир си отбеляза автогол, докато за действащите шампиони в Първа лига се разписаха Сержиньо и Евртон Бала от 11-метров наказателен удар.

По този начин Янев финишира със злато своя престой начело на „червените“, тъй като само преди ден стана ясно, че е подал оставка. Старши треньорът бе изгонен в края на мача. Освен това двата отбора завършиха с човек по-малко, след като червени картони получиха Кристиан Димитров и Макс Ебонг.

За тима от Борисовата градина това е пета Суперкупа на България в неговата витрина и първа след 15-годишна пауза. От своя страна „сините“ за втора поредна година не успяха да спечелят въпросния трофей, като това се случва за четвърти път в тяхната история, а на сметката си имат три суперкупи на страната.

Откриващите минути предложиха високо темпо, като символичните домакини стигнаха до първата опасност. В 6-та минута Сержиньо стреля от дистанция, но топката попадна право в ръцете на Фьодор Лапоухов.

Беларуският страж се прояви и 2 минути след това, когато Евертон Бала проби отляво и стреля, а вратарят демонстрира страхотен рефлекс, избивайки в корнер.

„Сините“ продължиха да оказват натиск и в 10-та минута Марко Груич засече центриране с глава, като отново Лапоухов бе на точното място в точното време.

Символичните гости погледнаха смело за първи път към вратата на съперника в 15-та минута, когато Йоанис Питас стреля от дистанция, но не затрудни Светослав Вуцов.

“Армейците“ опитаха да отговорят с още едно положение в 27-та минута. Жоел Цварц се измъкна на дясното крило и центрира, на далечната греда Анхело Мартино опита шут, оказал се неточен.

Действащите шампиони в Първа лига напомниха за себе си чрез Сержиньо, който в 39-та минута проби, опитвайки далечен изстрел, преминал покрай дясната греда.

Тимът от „Герена“ успя да материализира своето превъзходство минута по-късно. Майкон опита пас в наказателното поле, където топката срещна главата на Теодор Иванов. Впоследствие топката се озова в Сержиньо, който стреля с десния крак и разпечата вратата, пазена от Лапоухов.

„Червените“ опитаха да отговорят на предизвикателството в края на първото полувреме. Мартино центрира отляво, като Пастор се нагърби да стреля с глава, но неточно. С това бе маркирано и най-интересният момент в края на първото полувреме.

Стартът на второто полувреме се оказа обещаващ за тима от Борисовата градина. В 47-та минута Пастор излъга Кристиан Макун, а Кристиан Димитров блокира удара на първия. Последва шут на Стефано Сенси от далечна дистанция, като топката мина далече над вратата.

2 минути по-късно актуалните носители на Купата на България дочакаха своя миг. Вуцов излезе неразчетено и Жоел Цварц го изпревари, за да го матира и да постави равенството на таблото. Страничният съдия първоначално отмени попадението заради засада, но ВАР се намеси и показа, че то е редовно за 1:1.

Именно нидерландецът се освободи от Алекс Сентейес и стреля. Вратарят на „сините“ отрази добавка на Пастор, при която стана ясно, че има засада, но вторият бе спънат. Последва нова намеса на ВАР, а след нея се разбра, че Димитров покрива засадата. Това означаваше дузпа за символичните гости в 65-та минута. Зад топката застана Сенси, който шут в долния десен ъгъл не остави шансове на Вуцов за пълния обрат.

„Армейците“ ликуваха още веднъж след само 2 минути. Макс Ебонг се пребори с Гашпер Търдин и отклони към Цварц. Нападателят се освободи от опеката на част от „сините“ бранители и с прецизен удар направи така, че Вуцов за трети път да извади топката от своята врата.

В 79-та минута се стигна до сериозно напрежение между двата отбора и играта бе прекъсната. Мартино и Димитров се сдърпаха, тъй като капитанът на „сините“ удари с ръка в лицето първия. Геро Писков се намеси и показа червен картон на Димитров и жълт на Мартино, а при ситуацията бе изгонен друг играч на „червените“ – Ебонг, който удари без топка Хуан Перея от „синия“ лагер“.

Секунди преди редовното време да изтече топката стигна до Йоанис Питас и той опита центриране. В този момент Алдаир протегна крак и докосна топката, пращайки я в собствената си врата. Това доведе и до изгонването на Христо Янев, който нахлу на терена.

Във втората минута от добавеното време „сините“ се върнаха частично в играта. Факундо Родригес игра с топката след удар с глава на Хуан Переа. За пореден път ВАР се намеси и отсъждането бе за дузпа. Бала взе нещата в свои ръце и 2 минути по-късно бе точен.

В 8-ата минута от допълнителното време Леандро Годой пробва удар от границата на наказателното поле, но топката прелетя покрай десния страничен стълб и това бе всичко.