ЕК актуализира правилата за обществени поръчки в ЕС

Европейската комисия предложи цялостна реформа на правилата за обществените поръчки в Европейския съюз.

Целта е процедурите да станат по-прости, по-бързи и по-ефективни, като същевременно се засили конкуренцията и достъпът на бизнеса до обществени поръчки.

Ключова промяна в правилата е, че най-ниската предложена цена вече няма да бъде водещият критерий за печеленето на обществени поръчки. Важен критерий ще бъде качеството.

Брюксел предлага създаването на единна европейска информационна система за обществените поръчки. Така една компания ще може по-лесно да кандидатства за поръчки в различни държави.