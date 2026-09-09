БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Чете се за: 03:47 мин.
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Чете се за: 00:27 мин.
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК актуализира правилата за обществени поръчки в ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейската комисия предложи цялостна реформа на правилата за обществените поръчки в Европейския съюз.

Целта е процедурите да станат по-прости, по-бързи и по-ефективни, като същевременно се засили конкуренцията и достъпът на бизнеса до обществени поръчки.

Ключова промяна в правилата е, че най-ниската предложена цена вече няма да бъде водещият критерий за печеленето на обществени поръчки. Важен критерий ще бъде качеството.

Брюксел предлага създаването на единна европейска информационна система за обществените поръчки. Така една компания ще може по-лесно да кандидатства за поръчки в различни държави.

#нови правила #обществени поръчки #Европейска комисия #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
1
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян - Смилян
2
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище
3
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до...
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни надуваеми лодки
4
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни...
"Референдум": 71% от българите имат намерение да гласуват на президентския вот
5
"Референдум": 71% от българите имат намерение да гласуват...
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
6
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европа

Последно сбогом с краля на Норвегия Харалд Пети
Последно сбогом с краля на Норвегия Харалд Пети
PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система? PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система?
Чете се за: 05:07 мин.
Летищата във Великобритания след техническия срив – очаква се доклад за причините за хаоса Летищата във Великобритания след техническия срив – очаква се доклад за причините за хаоса
Чете се за: 02:47 мин.
Нов европейски закон ще стимулира иновациите Нов европейски закон ще стимулира иновациите
Чете се за: 01:30 мин.
ЕК одобри проект за летни лагери за деца в бедност ЕК одобри проект за летни лагери за деца в бедност
Чете се за: 00:45 мин.
Берлин ще продължи подкрепата за Украйна: Фридрих Мерц атакува "Алтернатива за Германия" Берлин ще продължи подкрепата за Украйна: Фридрих Мерц атакува "Алтернатива за Германия"
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Шофьорът, обвинен за катастрофата с три жертви на АМ "Тракия" през юни, е освободен от ареста
Шофьорът, обвинен за катастрофата с три жертви на АМ...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Реформа в пътните структури: Държавата създава ИА "Автомобилен транспортен оператор" Реформа в пътните структури: Държавата създава ИА "Автомобилен транспортен оператор"
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Подписаха Националния рамков договор: За какво ще плаща Здравната каса до 2028 година? Подписаха Националния рамков договор: За какво ще плаща Здравната каса до 2028 година?
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система? PISA 2025: Кои са добрите примери за успешна образователна система?
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Летищата във Великобритания след техническия срив – очаква се...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Цените на горивата у нас: Поскъпват ли дизелът и бензинът?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Сръбският президент разпусна парламента и свика предсрочни избори
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ