БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
Чете се за: 00:15 мин.
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в...
Чете се за: 00:57 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:25 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в зъболекарски кабинет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Детето почина след продължила с часове стоматологична интервенция под обща анестезия в клиника в Пловдив

По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в зъболекарски кабинет
Слушай новината

Административен съд – Пловдив потвърди окончателно глоба от 51,13 евро (100 лева) за стоматолога д-р Десислава Георджева след смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица.

Детето почина на 4 април 2025 г. след продължила с часове стоматологична интервенция под обща анестезия. Санкцията е наложена за административно нарушение – липса на задължителна консултация с педиатър преди лечението.

След случая Изпълнителна агенция "Медицински надзор" наложи две глоби – съответно от 153,39 евро (300 лева) и 51,13 евро, но по-високата бе отменена от съда.

Втората остава в сила, тъй като съдът приема, че е доказано нарушение на медицинските стандарти. По делото е посочено, че санкцията става окончателна и поради пропуск на обжалване в срок от страна на лекаря.

В началото на юни миналата година прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев, по-късно той бе пуснат под гаранция от 3000 лв.

Случаят предизвика протести, а от Българския лекарски съюз призоваха хората да търсят отговорност по институционален ред.

#частна клиника #зъболекарска манипулация #починало дете #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
3
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
5
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
6
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
6
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...

Още от: Регионални

Тежка авария с паднал стълб в района на Централна гара в София (СНИМКИ)
Тежка авария с паднал стълб в района на Централна гара в София (СНИМКИ)
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО) Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:57 мин.
Пръскат срещу комари в столичния район "Младост" тази вечер Пръскат срещу комари в столичния район "Младост" тази вечер
Чете се за: 00:42 мин.
Рядко бяло двугърбо камилче се роди в бургаския зоопарк (СНИМКИ) Рядко бяло двугърбо камилче се роди в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
Чете се за: 02:30 мин.
Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия" Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:50 мин.
Срещу гонките в Дупница: Затягат контрола на пътя с нови камери и засилено полицейско присъствие Срещу гонките в Дупница: Затягат контрола на пътя с нови камери и засилено полицейско присъствие
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (СНИМКИ и ВИДЕО)
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия" Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Сбогом, малки ангели": Отрупаха с цветя стадион "Славия" в памет на загиналите деца на АМ "Тракия" (СНИМКИ) "Сбогом, малки ангели": Отрупаха с цветя стадион "Славия" в памет на загиналите деца на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Най-малко 164 са загинали при трусовете във Венецуела Най-малко 164 са загинали при трусовете във Венецуела
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
DARA ще разказва историята на България пред света
Чете се за: 02:12 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ