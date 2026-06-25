По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в зъболекарски кабинет

Административен съд – Пловдив потвърди окончателно глоба от 51,13 евро (100 лева) за стоматолога д-р Десислава Георджева след смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица.

Детето почина на 4 април 2025 г. след продължила с часове стоматологична интервенция под обща анестезия. Санкцията е наложена за административно нарушение – липса на задължителна консултация с педиатър преди лечението.

След случая Изпълнителна агенция "Медицински надзор" наложи две глоби – съответно от 153,39 евро (300 лева) и 51,13 евро, но по-високата бе отменена от съда.

Втората остава в сила, тъй като съдът приема, че е доказано нарушение на медицинските стандарти. По делото е посочено, че санкцията става окончателна и поради пропуск на обжалване в срок от страна на лекаря.

В началото на юни миналата година прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев, по-късно той бе пуснат под гаранция от 3000 лв.

Случаят предизвика протести, а от Българския лекарски съюз призоваха хората да търсят отговорност по институционален ред.