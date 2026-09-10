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В разгара на гроздобера: Каква реколта очакват лозарите в Югозападна България?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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гроздоберът започна каква реколтата
Снимка: Снимката е илюстративна
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Лозарите в Югозападна България и останалите богати на грозде части на страната са в разгара на гроздобера.

Плодороден и с по-малко метеорологични проблеми, които да застрашават реколтата – така винопроизводителите определят тазгодишния лозарски сезон в северната част на коритото на Струма и района на Благоевград.

Стоимен Горов, винопроизводител от Кочериново: „Въпреки майската слана, която по наша преценка до 20 - 30% свали добива на гроздето, но пък за сметка на това при по-нисък добив имаме по-високо качество.“

За да запази гроздето вкусовите си качества и да даде добро вино, са нужни освен ежедневни грижи, също така и достатъчно количество вода. Там, където канали за напояване липсват, производителите и тази година се спасявали сами. Разчитали и на по-хладно време.

Стефан Гергов, енолог: „За щастие, тази година нямахме толкова екстремни температури, както предишни години, и затова реколтата е качествена. Разбира се, че е важно напояването, защото гроздето започва да прегаря и много се влошава качеството, а от некачествено грозде не може да се извади качествено вино. Без поливане на лозето последните години, да не кажа, че е невъзможно да се извади добра реколта.“

В лозарския сектор остава сериозен проблемът с липсата на работна ръка. По време на гроздобера, когато работата е най-много, квалифицирани кадри за бране липсват. Причината е, че са предпочели да работят в същия сектор, само че в държави като Франция, Италия и Испания.

#напояване #Благоевград #гроздобер

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