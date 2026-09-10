Земеделският министър откри кампанията по гроздобер в община Сандански

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски откри официално гроздобера в лозята на село Хърсово край Сандански. Това е един от най-важните периоди за местните лозари и винопроизводители от долината на Струма.

Те определят настоящата година като много плодородна. По думите им климатичните условия за било благоприятни за развитието и узряването на лозята. Температурите пък са били по-ниски от обичайните за района, а обилните валежи са паднали в подходящ период и са осигурили необходимата влага на лозята.

Откриването на гроздобера е и повод да бъде поставен акцент върху значението на винопроизводството за местната икономика и за развитието на земеделието в региона. Един от проблемите пред производителите е вносът на винено грозде от други страни, което тепърва започва.

Министър Абровски подчерта, че министерството е предприело мерки в тази посока.

“Това, което сме предприели с Агенция “Митници” по отношение на вноса от трети страни и с НАП по отношение на вътрешно-общностните доставки не само за гроздето, а за всички сезонни плодове и зеленчуци, които влизат в държавата, да правим пълни проверки на това, което влиза, от гледна и на документация, от гледна точка и на верификация и цени, за да можем да успокоим земеделските производители, че няма възможност за ощетяване на фиска нито на страната на произход, нито на страната България. Също така правим 100% санитарен контрол, правим лабораторни изследвания, за да можем да гарантираме, че това, което влиза в България - а, съгласете си, живеем в отворен Европейски съюз, не можем да затворим своите граници - но това, което можем да направим, е да гарантираме, че цената, на която влиза, е адекватна, и да гарантираме, че качеството, на което влиза, отговаря на всички очаквания на българския пазар”.

Министерството има информация за съмнителни практики относно цена и качество, но се водят разговори с администрациите на държавите на произход, което до този момент не е правено, подчерта Абровски.

В момента основният внос на грозде е от Гърция.