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Литийно шествие с частица от Кръста Господен ще се проведе утре в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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1700 години от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен отбелязва Българската православна църква. Утре от храма „Въздвижение на Светия Кръст Господен“ в столичния квартал „Лозенец“ ще тръгне литийно шествие към катедралата „Свети Александър Невски“. В него ще участва и българският патриарх Даниил.

В храма се съхранява частица от Светия Кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието.

Иконом Любомир Стоянов: „Света царица Елена отива в Йерусалим по поръката на нейния син, император Константин Велики, с мисията да намери Светия Кръст Господен.“

Според преданието Елена открива трите кръста на Голгота, но остава въпросът кой от тях е кръстът, на който е бил разпънат Исус Христос.

Иконом Любомир Стоянов: „Точно тогава минавало погребално шествие и така решили да разберат кой е Господният кръст – да допрат мъртвеца и да видят дали ще възкръсне. Когато докоснали покойника до третия кръст, Господния кръст, той възкръснал и така те разбрали, че това е Светият Животворящ Кръст Господен.“

Честванията започват утре. В 17.00 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат шествието към „Свети Александър Невски“, където ще бъде пренесена частицата от Кръста. Ще се отслужи всенощно бдение.

Иконом Любомир Стоянов: „Нека всеки, който може, да се присъедини към това шествие, за да можем всички заедно да прославим Бога.“

На 13 септември ще бъде отслужена патриаршеска Света литургия. Празникът на Светия Кръст Господен ще бъде отбелязан тържествено и в храма в местността „Кръста“.

Според иконом Любомир Стоянов в трудните моменти човек най-често се обръща към Бога, но вярата не трябва да бъде свързана единствено с изпитанията.

Иконом Любомир Стоянов: „Човек е устроен да търси винаги Бога и да общува с Него. Младите хора, наред с всички други ангажименти, които имат, е много важно да знаят, че трябва да се грижат както за телата си, така и за душите си.“

#частица от Светия Кръст Господен #София #литийно шествие

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