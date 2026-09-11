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Без документи и маркировка: Тонове месо и храни са превозвани в автобуси и бус, трима шофьори са глобени

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тона храни без документи иззети крушевец трима шофьори глобени
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Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро.

Случаят е от 10 септември, когато около 2:00 часа е подаден сигнал на горещия телефон на Българската агенция по безопасност на храните от "Гранична полиция" за спрени два автобуса и един микробус на входа на село Крушевец. При проверката е установено, че количеството багаж не съответства на броя на пътниците.

"При спирането на тези автобуси се установява, че багажът, който е намерен в багажното отделение, не съответства на пътниците и съответно при проверка на багажното отделение колегите от "Гранична полиция" установяват количества меса без маркировка, замразени, фолирани", обясни д-р Илиана Митева, главен инспектор в ОДБХ в Бургас.

В багажните отделения на двата автобуса и микробуса са открити 58 еднакви сака. В тях е имало фолирани кашони с овче месо и разфасовки. В микробуса са намерени и около 100 килограма банички със сирене и кайма. При последвал обход на "Гранична полиция" в района на село Младежко са открити още девет чанти, които по описание съответстват на намерените в автобусите, както и три кашона с около 360 килограма допълнително овче месо и разфасовки. Общото количество на иззетите храни е около 2,2 тона.

"Това количество на тази храна, която е с неизяснен произход, транспортирана в нерегламентирано транспортно средство, без етикетировка, без маркировка, е насочено за унищожаване. В рамките на деня е предадено на екарисаж за обезвреждане", заяви Митева.

По данни на "Гранична полиция" превозните средства са пътували по пътя Малко Търново – Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. По думите на Митева превозните средства са управлявани от чужди граждани – от Турция и Румъния:

"Не мога да кажа със сигурност, но така или иначе след като стоката е минала границата, тя е дошла от трета страна, предполагам Турция, след като е хваната на този път. Целта е било разпространението или на територията на България, или в съседни европейски държави, тъй като България е външна граница", обясни тя.

За нарушенията вече са наложени санкции. Тримата шофьори са получили актове за установяване на административни нарушения по Закона за храните. Глобите започват от 1000 евро и могат да бъдат по-високи.

От Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас продължават и засилените проверки по време на летния туристически сезон. На територията на областта са извършени 1550 проверки до момента, издадени са 55 предписания и са съставени 18 акта за установени нарушения, затворени са пет обекта. Унищожени са и 300 килограма храни от животински произход и 73 килограма храни от неживотински произход.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#село Крушевец #храна с неизвестен произход #ОДБХ-Бургас #проверки на БАБХ #БАБХ

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