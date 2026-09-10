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Акция на БАБХ: Разкриха над 2 тона храна с неизвестен произход край село Крушевец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Акция на БАБХ: Разкриха над 2 тона храна с неизвестен произход край село Крушевец
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Българската агенция по безопасност на храните установи 2,2 тона храни с неизвестен произход при проверка на два автобуса и един бус. Проверката е извършена след сигнал от служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ на входа на село Крушевец, община Созопол. Превозните средства са влезли в страната през ГКПП „Малко Търново“.

Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните – Бургас са установили 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички със сирене и кайма в багажните отделения на превозните средства. Овчите изрезки са били разпределени в 58 сака. Храните са били без етикети и идентификационна маркировка и без документи за произход и проследимост. Единият автобус е с турска регистрация, а другият автобус и бусът – с румънска. При обход в гориста местност служители на „Гранична полиция“ в близост до мястото на проверката са открили още 9 сака и 3 кашона с овчи изрезки в идентични по вид опаковки с тези в превозните средства, с общо тегло 360 кг.

Цялото количество е насочено за унищожаване. На водачите на трите превозни средства са съставени актове за установяване на административни нарушения.

#село Крушевец #храна с неизвестен произход #Созопол #БАБХ

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