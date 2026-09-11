"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си

Жестоко нападение над 70-годишен мъж в дома му в созополското село Крушевец. Четирима души са нахлули в къщата му, завързали са го и са го пребили, за да отнемат парите и ценните му вещи. Трима от предполагаемите извършители вече са с повдигнати обвинения.

Мъжът разказва, че нападението е станало през нощта, след като чул шум пред дома си.

Стоян Цифондарев – пострадал: „Влизам вкъщи оттука. Изведнъж изскача първо един човек, после изскача още един и още един. И ме ударят отзад, в тила. И аз падам. Тия ме хващат. Първо ме вързаха с найлонови торбички и с ризата. Давай парите, давай парите.“

По думите му нападателите са го били с метални палки и са му причинили изгаряния.

Стоян Цифондарев: „И ме бият с едни палки, метални. И ме бият по гърба, по ръцете. Изгориха ми ръцете. Казаха ми: „Няма да търсиш полиция 112, няма да търсиш никой. Ако търсиш някой, ще дойдем и ще те убием тук“ - така ми казаха."

След като нападателите напуснали дома му, мъжът успял да се освободи и да стигне до площада в селото, откъдето подал сигнал на телефон 112.

Разследването е довело до задържането на трима души, които вече са обвиняеми. По отношение на четвъртото лице – съседка, която е била сред задържаните, се проверява евентуалната ѝ съпричастност към престъплението.

Щелиян Димитров – говорител на Районна прокуратура – Бургас: „Към момента в качеството на обвиняеми са привлечени трима граждани, които са участвали във физическото насилие, упражнено спрямо пострадалия, както и в отнемането на вещите.“

По думите му се проверява и версията жената да е помогнала на нападателите да стигнат до дома на възрастния мъж.

Щелиян Димитров: „Възможно е тази версия, абсолютно мислима е, затова и се проверява. Доказателствата ще бъдат анализирани внимателно от наблюдаващия прокурор и ще се прецени дали по отношение на нея да бъде повдигнато обвинение.“

Тримата мъже са напуснали селото непосредствено след нападението. Един от тях е задържан в Созопол, а другите двама – на територията на други населени места в страната.

При претърсвания в София, Ботевград, Созопол и Крушевец са открити всички вещи, отнети от дома на възрастния мъж, както и маските, използвани от нападателите. От дома му са взети 500 евро, 2000 долара, мобилен и стационарен телефон.

Щелиян Димитров: „Намерени са абсолютно всички вещи, които са отнети от дома на възрастния мъж, като наред с това са намерени и маските, които те са поставили на лицата си, за да не бъде разкрита тяхната самоличност.“

И тримата обвиняеми имат криминално минало.

Щелиян Димитров: „Те имат криминален профил и предположенията в тази насока се формират от данните, събрани по делото, за предходните им криминалистични регистрации, както и за техните осъждания назад във времето.“

Ако бъдат признати за виновни, ги грози наказание от 3 до 10 години затвор.

Днес се очаква съдът да се произнесе и по мерките им за неотклонение. Междувременно разследването продължава, като се проверява и ролята на четвъртия задържан участник в случая.