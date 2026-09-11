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Тръмп не съжалява, че е започнал война срещу Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:17 мин.
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Aмериканският президент Доналд Тръмп заяви, че не съжалява, че е започнал война срещу Иран, въпреки последствията, които конфликтът може да има върху междинните избори в САЩ през ноември.

В интервю за Фокс нюз Тръмп заяви, че не вярва в думата "съжаление".

"Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих", каза той.

Американският президент отхвърли предположенията, че някои от неговите поддръжници са разстроени от войната.

"Не мисля, че са деморализирани. Мисля, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да има ядрено оръжие", заяви той.

Тръмп отново повтори, че войната ще приключи веднага след междинните избори.

Американското финансово министерство оповести снощи нови сакнции срещу лица и фирми в Ирак, Ливан, Обединените арабски емирства и Турция. Целта им е да прекъснат "прокси мрежите" на Ислямската република в Близкия Изток, съобщиха от там.

#не съжалява #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #Иран

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