Зеленски в Канада: Отава с нова помощ за Киев за ПВО и енергийна сигурност

Канадският премиер Марк Карни обяви, че е разговарял с американския президент Доналд Тръмп „няколко пъти“ за войната в Украйна и въпроси, свързани с конфликта с Иран.

Канадският премиер посрещна украинския лидер Володимир Зеленски, който обяви, че тристранни преговори за край на войната Украйна – Русия – Съединените щати няма да има преди изборите в Русия на 20 септември.

Канадският домакин обяви, че страната му отпуска 350 милиона канадски долара на Киев за закупуване на ракети-прехващачи на балистични ракети. Карни съобщи, че през следващите две години страната му ще увеличи производството на дронове, за да достигне обеми от милиони бройки. Една трета от тях ще са за Украйна. Канадската страна предоставя и 435 милиона канадски долара като нови гаранции за заем от Европейската банка за възстановяване и развитие в подкрепа на енергийната сигурност на Украйна.

Марк Карни, премиер на Канада: „Докато Русия ескалира варварската си въздушна война, безразборно насочена към цивилното население, противовъздушната отбрана на Украйна е от решаващо значение. По-рано днес Канада и Украйна финализираха споразумение за доставка на критични противовъздушни прехващачи. Този пакет оборудване на стойност 350 милиона канадски долара ще помогне за защитата на украинския народ, инфраструктурата и небето.“