„Сенки в стената“: БНТ с нов документален филм за голямата Йорданка Христова

Тази вечер в кино „Одеон“ е премиерата на новия филм от документалната поредица „БНТ ПРЕДСТАВЯ“, посветен на любимата на поколения българи певица Йорданка Христова.

Документалният филм „Сенки в стената: Една изповед на Йорданка Христова“ е посветен на нейния личен живот и разказва за човека зад сценичния образ, за спомените, срещите, любовта и приятелствата. Йорданка Христова говори открито за хората и събитията, които са я променили, за постиженията, но и за трудностите, които стоят зад един успешен и дълъг път на сцената.

Сценарист на филма е Драгомир Драганов, режисьор – Станислав Терзиев. Отговорен оператор е Кристиан Спасов, а режисьор по монтажа – Ара Хугасян.

На премиерата днес присъстваха президентът на републиката Илияна Йотова, генералният директор на БНТ Милена Милотинова, артисти и колеги на голямата Йорданка Христова.

Йорданка Христова: „Мисля, че това са виновниците за филма, за тази среща, за този начин да празнувам рождения си ден – топло, но с много приятели, така че предполагам, всичко ще бъде наред.“ Драгомир Драганов, сценарист: „Зрителите на БНТ ще видят една напълно различна от сценичния образ Йорданка Христова. Тя за първи път от упор разкрива най-интимните подробности от личния си живот и се разделя със сенките, с които живее в празната стая, в която се превръща животът на всеки, който има привилегията да трупа години.“ Станислав Терзиев, режисьор: „За една нощ направихме снимките. Това беше изповедта на Йорданка Христова. Тя беше откровена, точна, коректна. Зрителите много ще се развълнуват и ще плачат с нея и нейните истории.“

Българската национална телевизия ще излъчи филма „Сенки в стената“ на 16 септември от 21 часа.