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Изборът на нов ВСС: Четири от шест партии в парламента дадоха предложения за членове

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: БТА/Архив
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До средата на ноември се очаква да бъде осъществен един от приоритетите на управляващите: избор на нов Висш съдебен съвет. Народното събрание трябва да избере шестима от членовете на Съдийската и петима от Прокурорската колегия на ВСС. Четири от шестте формации в парламента направиха своите предложения. Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, заяви в студиото на "Денят започва" министърът на правосъдието Николай Найденов като напомни, че това зависи от избора на новия състав на ВСС.

Най-много предложения за членове на ВСС имат от "Прогресивна България" – 11. "Продължаваме Промяната" правят 7, "Демократична България" – 3, а "Възраждане" – 1 номинация. В съобщение от "Прогресивна България" пишат, че продължават разговорите за подкрепа с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Премиерът коментира от Париж.

Румен Радев, министър-председател: "Изборът на ВСС е от изключителна важност за развитието на България във всички области, а това, че някои партии не издигат свои кандидати си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати."

Според правосъдния министър това ще бъде състезание на идеи, биографии, възможности.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Изборът на професионалната квота подлежи на обжалване, ако има такова, може да се забави изборът. Но това е извън нашите правомощия. Но при най-добрата хипотеза в средата на ноември имаме ВСС, в ранна пролет ще имаме и главен прокурор. Ние в момента работим по подобряване на процедурата за избор на главен прокурор и за председатели на върховни съдилища, така че тя да е малко по-публична."

ДБ преглеждат номинациите и смятат, че най-важни са изслушванията.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Смятам, че е изключително важно НС да даде знак на съдебната власт, че нещата се променят, че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки, така че може да сте сигурни, че изборът ще бъде направен абсолютно адекватно."

Лидерът на ГЕРБ обаче видя договорки за състава на ВСС, предвид необходимостта от 160 гласа в парламента за избор на членове.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "ДБ пречи на Гюров и Кандев и се договаря за ВСС. Роси ми каза: Витанов и Мирчев само се гушат – ходят, договарят се. Там и Пухчо ходи – завират се по кабинетите на председателката, нещо се пазарят. Хората от ПБ нямат още опита, но ще го разберат: всичко, което не е на ДБ, е лошо, ако е тяхно - е добро. Да успокоя Мирчев – никой не е говорил с ГЕРБ и аз съм забранил и разговори по темата."

От ПП искат да огледат номинациите.

Асен Василев, председател на ПП: "Търсени сме за разговори от ПБ. Нашият отговор беше абсолютно ясен: има приети процедурни правила и ние ще ги спазим точно както са приети. Сега ще разгледаме всички кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили."

Според председателя на "Възраждане" изборът на ВСС ще е след изборите или защото все още няма договореност, или:

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Може би имат мнозинство, но не искат да го показват, защото мнозинството в тоя случай би било неприемливо за техните избиратели и затова не искат да го показват преди изборите."

снимки: БНТ, БТА, БГНЕС

Управляващите предлагат и конституционни промени: създаване на механизъм членове на ВСС да могат да бъдат освобождавани, когато са налице зависимости.

#нов ВСС #кандидати за членове #парламентарни партии #Висш съдебен съвет

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