Четирима души са задържани за производство на метамфетамин при акция на ГДБОП в Сливен

Четирима души са задържани при специализирана операция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност" в Сливен, при която е разкрита лаборатория за производство на синтетични наркотични вещества, съобщиха от ГДБОП.

Досъдебното производство се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен, каза за БТА говорителят на прокуратурата Ваня Белева.

Операцията е проведена на 30 септември, като четиримата са задържани в момент на производство на метамфетамин. При претърсването са открити съдове и технически съоръжения, множество прекурсори и материали, сред които червен фосфор, йод, основи и киселини, както и готова продукция с общо тегло над 4,5 килограма. Иззети са още 2000 евро и паунда в брой, мобилни телефони, електронни везни и други предмети, свързани с престъпната дейност.

Работата по случая продължава.