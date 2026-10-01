ВКС връща на СГС дело, свързано с ликвидацията на „Българска православна старостилна църква“

Върховният касационен съд (ВКС) връща на Софийския градски съд (СГС) дело, свързано с „Българска православна старостилна църква“, за ново разглеждане на предявените искове за откриване на производство по ликвидация на религиозната институция.

Върховните съдии обезсилват решението на Софийския апелативен съд, с което беше открито производство по ликвидация и заличаване на религиозната институция, както и предходното решение на Софийския градски съд. Делото ще бъде разгледано от нов състав на градския съд.

Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на „Българска православна старостилна църква“. С решението си ВКС приема, че изводът на Софийския апелативен съд, че прекратяването настъпва по силата на закона, е в противоречие със Закона за вероизповеданията.

В мотивите на решението на съдиите се посочва, че „прекратяването накърнява правото на религиозната институция да съществува като самостоятелен субект и да бъде титуляр на граждански права. То ограничава и упражняването на конституционно регламентираното лично право на вероизповедание на всяко физическо лице, неин член, в съдържанието на което се включва и правомощието за свободно сдружаване на религиозна основа чрез регистриране на религиозна общност с избрани от членовете наименование, структура и органи."

Решението не подлежи на обжалване.