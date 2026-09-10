Разбиха схема за източване на НЗОК: Продавани ли са в чужбина лекарства, платени от Касата?

Мащабна схема за източване на НЗОК с фиктивни продажби на скъпи лекарства разби ДАНС и МВР на територията на цялата страна. Щетите са за милиони евро.

Схемата е сравнително нова. Тя действа от 2025 година. До момента няма задържани, но от полицията заявяват, че предстои повдигане на обвинения и арести. Схемата е действала чрез манипулиране на електронната система на здравната каса са издавани разрешителни за скъпоструващи и животоспасяващи лекарства, които са били изписвани, но не са стигали до своите адресати, а са се натрупвали в складовата мрежа. След това са били препродавани в чужбина, като щетите са за милиони евро в ущърб на Националната здравноосигурителна каса. За днешната акция участваха над 40 служители на ДАНС, МВР, на Агенцията по лекарствата и на НЗОК.

Стойно Цветков, зам.-директор на ГДНП: „Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби със скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Проверяваме данни за износи или за реекспорт в страни от ЕС. Бюджетът на НЗОК е ощетен с особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро. Възможно е да има и замесени медицински лица, които са издавали съответните рецепти.“