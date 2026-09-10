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Йоан Величков и Изабела Лупулеску сътвориха впечатляващ обрат и са на четвъртфинал в Панагюрище

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Спорт
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Българинът и сръбската му партньорка наваксаха два гейма пасив при смесените двойки, докато родните представители срещнаха сериозна съпротива в останалите надпревари

йоан величков изабела лупулеску сътвориха впечатляващ обрат четвъртфинал панагюрище
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Йоан Величков и сръбската му партньорка Изабела Лупулеску постигнаха един от най-впечатляващите обрати в дневната сесия на турнира по тенис на маса в Панагюрище. Двамата изоставаха с 0:2 гейма срещу Лео Де Нодрес и Камил Луц, но успяха да обърнат развоя на срещата и да стигнат до успех с 3:2, който ги изпрати на четвъртфиналите при смесените двойки.

Следващото изпитание за Величков и Лупулеску ще бъде срещу поставените под №2 в схемата шведи Кристиан Карлсон и Кристина Калберг. Двубоят е насрочен за утре от 11:00 часа.

Величков остави добри впечатления и в индивидуалната надпревара, въпреки че отпадна още в първия кръг на основната схема. Българинът се изправи срещу миналогодишния шампион в Панагюрище Седрик Нуитинк от Белгия и започна отлично, печелейки първата част с 11:7.

Във втория гейм Величков беше много близо до това да удвои аванса си, след като поведе с 10:6. Белгиецът обаче успя да се измъкне от трудната ситуация и обърна до 14:12. Това промени хода на двубоя, а Нуитинк взе следващите две части с 12:10 и 11:5, за да продължи напред.

Петьо Кръстев също имаше своите възможности срещу поставения под №3 Елиас Ранефур от Швеция. Българинът остана близо до съперника в първите два гейма, но ги загуби съответно с 12:14 и 9:11. В третата част шведът наложи волята си и си осигури място на осминафиналите.

Кръстев участва и при смесените двойки заедно с Мария Йовкова. Българският тандем води оспорвана петгеймова битка с шведите Фрийс и Берганд, но отстъпи с 2:3 (11:9, 11:13, 8:11, 11:6, 2:11).

Преодолелите квалификациите Ивайло Косев и Сиделя Мутлу също приключиха участието си при смесените двойки. Те загубиха с 1:3 от силния италиански тандем Ойебоде и Монфарини.

При женските двойки Анита Петкова и Виктория Персова отстъпиха с 1:3 на французойките Камил Луц и Одри Зариф. При мъжете Владимир Петков и Ивайло Косев започнаха обещаващо срещу французите Пикар и Зайфрид и спечелиха първия гейм с 12:10, но съперниците им взеха следващите три части и продължиха напред.

Българското присъствие в Панагюрище продължава и във вечерната сесия, която ще бъде предшествана от официалната церемония по откриването от 17:30 часа.

Предстои и изцяло български сблъсък за място на четвъртфиналите при женските двойки. Мария Йовкова и Калина Христова ще се изправят срещу Цветелина Георгиева и Сиделя Мутлу, което гарантира поне един български тандем сред най-добрите осем.

По-късно Йовкова ще започне участието си и на сингъл срещу Тин-Тин Хо от Англия. Сред големите имена във вечерната програма е и любимецът на местната публика Димитрий Овчаров. Германецът, който триумфира в "Арена Асарел“ още при дебютното си участие през 2017 година, ще се изправи срещу французина Флориан Боросо.

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#"Асарел България Оупън" #Йоан Величков

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