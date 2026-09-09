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Панагюрище ще приеме десетото издание на международния турнир по тенис на маса Асарел България Оупън

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Спорт
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Най-интересното от турнира ще може да проследите пряко по БНТ 3.

Асарел България оупън
Снимка: Пресслужба
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Десетото издание на силния международен турнир по тенис на маса Асарел България Оупън отново предвещава незабравими моменти за почитателите на спорта у нас. WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel ще се проведе в Арена Асарел в Панагюрище между 8 и 13 септември. Най-интересното от турнира ще може да проследите пряко по БНТ 3.

След усилията, положени от организаторите през последните години, сега състезанието е част от по-високата Contender категория на Международната федерация и е с награден фонд от внушителните 100 000 долара.

Основните спонсори отново ще бъдат „Асарел-Медет” АД - най-значимото предприятие за региона на Панагюрище и пенсионно-осигурителна компания „Съгласие”. Сдружение „Асарел България Оупън” отново успешно си сътрудничи с Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по тенис на маса и Община Панагюрище.

В основната част на схемата първи поставен е Тибо Поре. За французина това няма да е първо участие в Панагюрище, но тази година Поре ще е сред основните фаворити, като в момента той е под номер 21 в световната ранглиста. Вниманието обаче приковава многократния медалист от Олимпийски игри и Световни и Европейски първенства Димитрий Овчаров. Германската звезда триумфира в Арена Асарел при дебютното си участие през 2017 г. Сред участниците са още европейският шампион на двойки Джонатан Грот (Дания), един от най-силните англичани Том Джарвис, както и сребърният медалист от последните Олимпийски игри в Париж (2024) Кристиан Карлсон. В отборната надпревара във френската столица шведът остана на гейм от сензационен обрат срещу най-голямата звезда в спорта в момента – китаецът Уан Чуцин.

При дамите най-силно впечатление прави шампионката в Панагюрище на двойки от 2024 г. Хитоми Сато от Япония, която е 15-та в световната ранглиста. Още една представителка на топ 20 – сънародничката на Сато Мию Нагазаки (18 в света) ще бъде сред фаворитките в Панагюрище.

Както винаги и българското присъствие ще бъде осезаемо – Йоан Величков и Петьо Кръстев получават уайлд кард за основната схема при мъжете, а при дамите – Мария Йовкова. Останалите ни представители са Владимир Петков, Ивайло Косев, Стефан Димитров и Давид Костадинов при мъжете и Калина Христова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова, Сиделя Мутлу, Анита Петкова и Нина Николова при жените.

Турнирен директор на състезанието за поредна година ще бъде Цветозар Христов, който освен дългогодишната кариера на съдия на топ ниво, притежава и необходимия опит за консолидирането на усилията на всички въвлечени в организацията и гладкото протичане на едно от най-големите спортни събития в България за 2026 г.

По традиция на най-перспективните млади български тенисисти ще бъдат връчени почетни плакети, както и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири.

#турнир по тенис на маса в Панагюрище

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