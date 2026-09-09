Панагюрище ще приеме десетото издание на международния турнир по тенис на маса Асарел България Оупън

Най-интересното от турнира ще може да проследите пряко по БНТ 3.
Десетото издание на силния международен турнир по тенис на маса Асарел България Оупън отново предвещава незабравими моменти за почитателите на спорта у нас. WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel ще се проведе в Арена Асарел в Панагюрище между 8 и 13 септември. Най-интересното от турнира ще може да проследите пряко по БНТ 3.
След усилията, положени от организаторите през последните години, сега състезанието е част от по-високата Contender категория на Международната федерация и е с награден фонд от внушителните 100 000 долара.
Основните спонсори отново ще бъдат „Асарел-Медет” АД - най-значимото предприятие за региона на Панагюрище и пенсионно-осигурителна компания „Съгласие”. Сдружение „Асарел България Оупън” отново успешно си сътрудничи с Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по тенис на маса и Община Панагюрище.
В основната част на схемата първи поставен е Тибо Поре. За французина това няма да е първо участие в Панагюрище, но тази година Поре ще е сред основните фаворити, като в момента той е под номер 21 в световната ранглиста. Вниманието обаче приковава многократния медалист от Олимпийски игри и Световни и Европейски първенства Димитрий Овчаров. Германската звезда триумфира в Арена Асарел при дебютното си участие през 2017 г. Сред участниците са още европейският шампион на двойки Джонатан Грот (Дания), един от най-силните англичани Том Джарвис, както и сребърният медалист от последните Олимпийски игри в Париж (2024) Кристиан Карлсон. В отборната надпревара във френската столица шведът остана на гейм от сензационен обрат срещу най-голямата звезда в спорта в момента – китаецът Уан Чуцин.
При дамите най-силно впечатление прави шампионката в Панагюрище на двойки от 2024 г. Хитоми Сато от Япония, която е 15-та в световната ранглиста. Още една представителка на топ 20 – сънародничката на Сато Мию Нагазаки (18 в света) ще бъде сред фаворитките в Панагюрище.
Както винаги и българското присъствие ще бъде осезаемо – Йоан Величков и Петьо Кръстев получават уайлд кард за основната схема при мъжете, а при дамите – Мария Йовкова. Останалите ни представители са Владимир Петков, Ивайло Косев, Стефан Димитров и Давид Костадинов при мъжете и Калина Христова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова, Сиделя Мутлу, Анита Петкова и Нина Николова при жените.
Турнирен директор на състезанието за поредна година ще бъде Цветозар Христов, който освен дългогодишната кариера на съдия на топ ниво, притежава и необходимия опит за консолидирането на усилията на всички въвлечени в организацията и гладкото протичане на едно от най-големите спортни събития в България за 2026 г.
По традиция на най-перспективните млади български тенисисти ще бъдат връчени почетни плакети, както и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири.