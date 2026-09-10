Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток с междинните избори през ноември

Доналд Тръмп е уверен, че войната в Иран скоро ще приключи, но не и преди междинните избори през ноември. Според американския президент, голяма част от целите в Ислямската република вече са постигнати, най-вече да бъде попречено на Техеран да разполага с ядрени оръжия.
Обявена като кратка операция през февруари, войната в Близкия изток продължава повече от 6 месеца. Опасенията на мнозина американци са, че това може да се превърне в поредния дълго тлеещ конфликт, в който Вашингтон участва. Блокадата на Ормузкия проток доведе до скок на цените на петрола и редица стоки.
Попитан как ще отговори на хората, които искат да знаят защо петролът струва над 100 долара за барел, той отговори така:
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много е лесно да бъде обяснено – когото и да попитате "Искате ли Иран да има ядрени оръжия?" ще ви отговори с не. Страната им е на парчета, инфлацията им надхвърля 300%. Валутата им е обезценена. Ние контролираме Ормузкия проток и скоро след междинните избори цените на петрола ще тръгнат надолу. Ще ги намалим. Бензина също. Но това ще стане след изборите."