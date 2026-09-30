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Патриарх Даниил завърши мирното си посещение в Йордания с молитва в православен храм в Аман

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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патриарх даниил завърши мирното посещение йордания молитва православен храм аман
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В края на своето мирно посещение в Йерусалимската патриаршия българският патриарх Даниил посети православната църква „Въведение Богородично“ в квартал „Суейфия" в Аман, Йордания. Заедно с Йерусалимския патриарх Теофил Трети бяха посрещнати в храма, където бе отслужена кратка молитва. Двамата предстоятели посетиха Богословския център „Св. Игнатий Богоносец“, където се запознаха с дейността на центъра, както и с инициативите, които се случват в него. С шествие църковната делегация посети и църквата „Св. Нектарий Егински“, където се поклони на мощи на светеца, съхранявани там, съобщиха от Българската патриаршия.

Тържественият прием продължи в сградата на архиепископията, като на него се присъединиха принц Гази бин Мохамед - главен съветник на крал Абдула Втори по религиозните и културни въпроси, и вицепремиерът Муханад Шехаде.

Кириакополският архиепископ Христофор - патриаршески наместник в Аман, поздрави патриарх Даниил и патриарх Теофил с добре дошли и сподели свои мисли за мисията на църквата днес. Той разказа за дейностите и инициативите на архиепископията, като сподели, че християните в Йордания се радват на свобода и спокойно могат да живеят духовния си живот. Архиепископ Христофор обърна особено внимание на подготовката, която страната започва за честванията на второто хилядолетие от Кръщение Господне, което ще се отбележи през 2030 г.

Патриарх Даниил изрази радостта си от възможността да бъде сред братолюбивата Йерусалимска патриаршия, която във времето на мирното му посещение показа истинско гостоприемство и любов. Той пожела на патриарх Теофил и на архиепископ Христофор Бог да им дава сили, здраве и благодат да продължават да вършат своите дела в полза на Църквата и обществото. Патриархът изтъкна, че принц Гази бин Мохамед показва истинска любов на дело, подпомагайки Църквата и насърчавайки поклонническия и културен туризъм в страната.

В края на приема Йерусалимският патриарх Теофил благодари на патриарх Даниил, че осъществи своето първо мирно посещение в пределите на Йерусалимската патриаршия, като сподели, че то е историческо не само за Българската патриаршия, но и за древната Йерусалимска църква. Той предаде поздрави на духовенството и паството на Българската православна църква, и изрази надежда срещите и съслуженията между двете Поместни църкви да бъдат все по-чести.

Патриарх Даниил посети и българското посолство в Аман, където се срещна с посланик Метин Казак и със служителите при дипломатическата ни служба. Посланикът разказа на патриарха за събитията, които посолството ни организира, както и за различните дейности, с които подпомага разпространението на българския език и култура. Българският патриарх отслужи водосвет и пожела Бог да съдейства и помага във всичко на дипломатическата ни служба в Йордания, а след края на богослужението подари и копие на чудотворната икона на свети Георги от Хаджидимовския манастир.

Българският патриарх посети и храм в йорданския град Фухейс, и се срещна с крал Абдула Втори.

Патриарх Даниил и водената от него църковна делегация пристигнаха на 28 септември в Йордания, където посетиха извора на свети Йоан Кръстител и река Йордан.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пристигна на 25 септември в Израел на първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Българската патриаршия. Посещението е по покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП). В състава на делегацията са Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски – патриаршески съветник и преводач, и други лица. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната Патриаршия - ордена на „Кръста на Гроба Господен“.

#мирно посещение #Аман #патриарх Даниил #Йордания

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