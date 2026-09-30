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Техеран обяви победа на „Иранската ос на съпротива“

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Американските сили напускат Ирак, с което се слага край на повече от 20-годишно военно присъствие на Съединените щати там.

Изтеглянето, което беше договорено от администрацията на президента Джо Байдън, създава обаче опасения за сигурността в страната. Иракчани предупреждават, че напускането на американските части ще окуражи контролираните от Иран милиции и ще даде възможност на „Ислямска държава" да върне позициите си. Един от най-лошите сценарий е джихадистите да се снабдят с дронове, така като Ирак в момента има много слаба противовъздушна отбрана. Техеран представя американското изтегляне като „триумф и победата на иранската ос на съпротива".

#„Иранска ос на съпротива“ #иракчани #Техеран

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