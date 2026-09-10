БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в...
Чете се за: 02:32 мин.
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
Чете се за: 01:35 мин.
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но...
Чете се за: 05:17 мин.
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор,...
Чете се за: 06:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гобленът на Байо вече е достъпен за широката публика във Великобритания

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
откриват лондон изложба гоблена байо
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Световноизвестният гоблен на Байо вече е достъпен за широката публика във Великобритания за първи път от създаването си преди хиляда години.

Билетите са разпродадени до края на годината. 70-метровата творба разказва за нормандското нашествие на Острова през 1066 година. Съдържа 58 отделни сцени, 627 човешки фигури, 373 животни, 37 кораба и 23 дървета.

Британският музей посочва, че уникалната творба изобразява живота в Англия от XI век както преди, така и след нашествието на Вилхелм Завоевателя. В средата на юни гобленът прекоси Ламанша на път от Франция при рисковано пътуване към Великобритания.

Решението за историческия заем взе лично президентът Еманюел Макрон. Творбата ще остане на Острова до юли догодина.

#Гобленът от Байо #Великобритания

Последвайте ни

ТОП 24

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
2
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
3
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават...
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете, нападнато от кучета във Враца
4
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете,...
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“
5
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония...
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края на седмицата
6
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
5
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Култура

Димитър Бербатов с дебют на театралната сцена
Димитър Бербатов с дебют на театралната сцена
Гробница на 4300 години е открита край Кайро Гробница на 4300 години е открита край Кайро
Чете се за: 00:50 мин.
Откраднаха четири творби на Реноар Откраднаха четири творби на Реноар
Чете се за: 00:37 мин.
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над 140 издателства 14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над 140 издателства
Чете се за: 03:32 мин.
Протест на филмовата общност заради бъдещето на киноцентър "Бояна" Протест на филмовата общност заради бъдещето на киноцентър "Бояна"
Чете се за: 03:22 мин.
"Алея на книгата" в София от днес до 13 септември "Алея на книгата" в София от днес до 13 септември
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

В президентската надпревара: Писатели, учени, артисти и преподаватели застават зад Андрей Гюров и Георги Кандев
В президентската надпревара: Писатели, учени, артисти и...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив, отиват на съд Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив, отиват на съд
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ограбиха 70-годишен мъж край Созопол, четирима са задържани Ограбиха 70-годишен мъж край Созопол, четирима са задържани
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Голям пожар избухна край Бургас – горят сухи треви и храсти (СНИМКИ и ВИДЕО) Голям пожар избухна край Бургас – горят сухи треви и храсти (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Властите в Украйна, Молдова и Норвегия разследват инцидента със...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Почина финансистът Красимир Ангарски
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Гръцките власти разследват смъртта на певеца Йоргос Мазонакис
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ