Гобленът на Байо вече е достъпен за широката публика във Великобритания

Световноизвестният гоблен на Байо вече е достъпен за широката публика във Великобритания за първи път от създаването си преди хиляда години.

Билетите са разпродадени до края на годината. 70-метровата творба разказва за нормандското нашествие на Острова през 1066 година. Съдържа 58 отделни сцени, 627 човешки фигури, 373 животни, 37 кораба и 23 дървета.

Британският музей посочва, че уникалната творба изобразява живота в Англия от XI век както преди, така и след нашествието на Вилхелм Завоевателя. В средата на юни гобленът прекоси Ламанша на път от Франция при рисковано пътуване към Великобритания.

Решението за историческия заем взе лично президентът Еманюел Макрон. Творбата ще остане на Острова до юли догодина.