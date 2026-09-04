Скъсани са две нишки на Гоблена от Байо след преместването му в Лондон

Експерти са установили скъсване на две нишки на Гоблена от Байо след преместването му от Франция в Лондон, като това не се е отразило на общото състояние на близо 70-метровия шедьовър от 11-и век, съобщи френската министърка на културата Катрин Пегар, цитирана от АФП.

В средата на юли гобленът прекоси Ламанша по време на пътуване, което представляваше голям риск него.

Гобленът беше транспортиран от Франция до Британския музей в Лондон, където ще бъде изложен за публиката от 10 септември в рамките на исторически заем, решението за който беше взето от президента на Франция Еманюел Макрон.



Малко след пристигането на гоблена в британската столица първите констатации не установиха "никакви видими повреди", както тогава съобщи пред АФП френското Министерство на културата.



Последвалата по-задълбочена оценка, направена от френски и британски експерти, потвърждава "липсата на сериозни повреди", като същевременно отбелязва "леки разкъсвания в две зони", според първоначалните данни, оповестени от вестник La Croix.

По думите на Катрин Пегар оценката на състоянието на Гоблена от Байо е отнела време, тъй като експертите са го изследвали "сантиметър по сантиметър".

Историческото му преместване породи тревоги сред експертите и защитниците на културното наследство във Франция, които се опасяваха от необратимо повреждане на деликатния шедьовър, който е на почти 1000 години.