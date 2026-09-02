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Откриват в Лондон изложба на Гоблена от Байо

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:27 мин.
По света
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откриват лондон изложба гоблена байо
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Френският президент Еманюел Макрон ще открие днес в Лондон изложба на Гоблена от Байо, предоставен временно на Британския музей, съобщава АФП.

Бродерията от XI век, изобразяваща завладяването на Англия през 1066 г. от Уилям Завоевателя, херцог на Нормандия, е в Лондон по инициатива на Макрон.

Френският президент взе решението за временното предоставяне на гоблена по време на държавното си посещение във Великобритания през юли 2025 г., за да „оживи културните отношения“ и да подчертае „доверието, което съществува днес“ между Париж и Лондон.

Гобленът пристигна на 10 юли в Британския музей въпреки възраженията на някои експерти и защитници на културното наследство във Франция, които се опасяваха от необратимо увреждане. Френското министерство на културата изрази задоволство в средата на юли в Лондон, че вижда този хилядолетен шедьовър „в много добро състояние“.

Изложбата в престижния лондонски музей ще представи за първи път 70-метровото произведение в цялата му дължина, разположено хоризонтално. Тя ще бъде отворена за публиката от 10 септември до 11 юли 2027 г. Когато гобленът се върне в Байо, Нормандия, в западната част на Франция, Еманюел Макрон вече няма да е президент, уточнява АФП.

Историците смятат, че шедьовърът вероятно е бил поръчан от епископ Одо от Байо, полубрат на Уилям Завоевателя. Смята се, че е изработен от английски бродировачи, преди да бъде пренесен отвъд Ламанша. Той е прекарал по-голямата част от последното хилядолетие в град Байо в Северозападна Франция, с изключение на два кратки периода в Лувъра в Париж.

Този паметник на културата символизира понякога бурната и сложно преплетена история на Франция и Великобритания, а неговото гостуване в Лондон е дипломатическа мисия с висок залог, отбелязва Асошиейтед прес.

В замяна Британският музей ще предостави на музеи в Нормандия съкровища от находката в Сътън Ху – артефакти от англосаксонско корабно погребение от VII век – както и други ценни предмети.

#Гобленът от Байо # Еманюел Макрон #изложба #Франция

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