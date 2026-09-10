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Среща на върха за Космоса в Париж: България и Франция ще си сътрудничат във високите технологии

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: БТА
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Космическата надпревара във фокуса на европейските лидери на Международната среща на върха по космическите въпроси, която се проведе в Париж. България беше представлявана от премиера Румен Радев, който е във френската столица по покана на президента Еманюел Макрон. В Елисейския дворец в присъствието на двамата лидери беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания „Ендуро Сат“ и френската „Ариан спейс“.

България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии космоса. Това коментира министър-председателят Румен Радев след подписването на споразумението межу българската компания „Ендуро Сат“ и френската „Арианспейс“.

Снимка: БТА

Румен Радев, министър-председател на България: "Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема."

Споразумението обединява капацитета за изграждане на сателитни съзвездия в голям мащаб с най-голямата европейска ракета-носител, коментираха от българската компания и допълниха, че планират да използват услугите за изстрелване на Arianespace от 2029 г., а целта е извеждане на сателитни флотилии.

Румен Радев, министър-председател на България: "Най-голямата европейска ракета-носител "Ариана 6" ще извежда от 2029 г. с няколко полета сателити произведени от "Ендуро Сат", имаме български компании, които работят за обработката на данни, анализа на данни по програмата "Сантинел". Така че наистина България напредва сериозно."

Българската "Ендуро Сат" проектира, изгражда и експлоатира малки и наносателити за търговски и научни мисии и разработва приложения за междусателитни връзки и данни. Компанията е лидер на европейския пазар по изстреляни малки сателити и е един от най-големите инвеститори на континента в космическите технологии.

Снимка: БТА

Румен Радев, министър-председател на България: "Ако уважаваме историята - трябва да признаем, че президентът Макрон беше първият, който отвори дебата за стратегическа европейска автономия и това е продължение на тази визия, защото космосът е основния стълб на тази визия."

В своите обръщения по време на срещата и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и френския президент Еманюел Макрон заявиха, че отстояването на европейската позиция в изключително конкурентната космическа надпревара остават приоритет.

Румен Радев, министър-председател на България: "Конкуренцията е огромна. Виждаме, че космосът в САЩ и Китай се развива с бурни темпове и единственият начин, ние да бъдем конкурентоспособни, да запазим суверенитет в науката, в космоса, във високите технологии - е да преодолеем фрагментацията в Европа."

На среща на 4 очи премиерът Радев с президента Макрон са обсъдили двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката.

Снимка: БГНЕС

Румен Радев, министър-председател на България: "България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и то в областта на високите технологии и това вече прави впечатление."

Само преди няколко седмици българската компания обяви изграждането на своя нов мащабен космически развоен център на територията на бившото летище в Доброславци.

#Емануел Макрон #сътрудничество #Космос #Румен Радев

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