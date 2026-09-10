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В президентската надпревара: Писатели, учени, артисти и преподаватели застават зад Андрей Гюров и Георги Кандев

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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10 дни след като Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че влизат в президентската надпревара, вече са ясни и имената на хората, които участват в инициативния комитет, който ги издига. Той беше официално учреден днес, а двамата кандидати отново заявиха, че търсят широка обществена подкрепа.

Писатели, учени, артисти, преподаватели са само част от хората, които застават зад АГ и ГК като част от инициативния комитет. Той включва над 200 души, а негови съпредседатели са оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Гюров и Кандев отново заявиха, че ще работят в името на народа, за държава в която законите се спазват, активно ще се борят с корупцията и олигархията.

Писателите Захари Карабашлиев и Здравка Константинова, актрисата Ели Скорчева, музикантът Свилен Ноев са част от хората, които дават своята подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев. Двама съпредседатели оглавяват комитета.

Александрина Пендачанска, оперна певица: “На България е необходим един нов, модерен и достоен президент, който да води страната ни в правилната посока, а тя е само напред.”

Константин Вълков, журналист: “Причината да съм тук е, че Андрей Гюров не е двулик, когато Кандев и Гюров влязат в стаята аз не виждам, аз усещам утре.”

Гюров заяви, че влиза в битката за държавен глава с разбирането, че президентската институция трябва да бъде гарант за промяна на статуквото.

Андрей Гюров, кандидат за президент: “Тази промяна е необходима, защото и последните два президентски мандата не очертаха ясна визия за бъдещото развитие на страната в променящия се свят. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.”

Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент: "Ще се върна при хората. Ще се върна отново за разговори, за да видя дали нещо се е променило там и какво мога аз да им помогна. И Андрей Гюров го каза - вицепрезидента има ограничени от Конституцията правомощия, но президентът и вицепрезидентът имат глас и те могат да говорят, да повдигат и осветяват определени проблеми."

В инициативния комитет влизат още лекари, хора на изкуството. Част от него е и вицепремиер и министър на вътрешните работи във втория кабинет на Бойко Борисов, а по-късно и началник на служебния кабинет на Андрей Гюров.

БНТ: С какво мислите, че Гюров и Кандев превъзхождат останалите кандидати?

Румяна Бъчварова, бивш министър на вътрешните работи: "Защото са хора на новото време, на новия стил, на новото отношение към държавата. Не са били част от разделенията и битките в последните години, от които всички се уморихме."

Ивайло Христов, актьор: “Наистина има нужда от нови лица, нови хора. Хора с визия, хора с умения.”

Христо Христев, част от инициативния комитет: "Никога не съм се колебал с моралния си избори. Той е не в посока на собствения интерес, а в посока на обществото."

Коста Костов, част от инициативния комитет: "Г-н Гюров и г-н Кандев са независими кандидати. Държа да пдочертая, че в инициативния комитет няма представители на никоя политическа партия."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Евродепутатът Никола Минчев и бившият министър на отбраната Тодор Тагарев също застават зад кандидатурата на Гюров и Кандев.

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