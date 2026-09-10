Учредиха Инициативен комитет от над 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев

Творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори. Учредителното събрание се състоя днес.

Инициативният комитет има двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Той е с над 200 членове, сред които творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени, хора, успели в областта си, с име и присъствие в обществото, заемали един или друг държавен пост, посочи той. Те са пример как може да се успява, когато има нормална среда за развитие, отбеляза Христо Христев от комитета. Той подчерта, че в комитета няма представители на нито една политическа партия.

Андрей Гюров и Георги Кандев имат намерение да придадат на президентската институция истинския ѝ смисъл – да бъде гарант на конституционния модел на българската демокрация и националните ни интереси отвъд политическото разделение, заяви Христо Христев.

Ето кои са всички членове:

проф. Александър Кьосев – културолог и университетски преподавател

проф. Амелия Личева – литературен критик и университетски преподавател

проф. Ангел Калайджиев – юрист и университетски преподавател

доц. Боряна Мусева – юрист и университетски преподавател

проф. Веселин Методиев – историк и университетски преподавател

проф. Георги Фотев – социолог, философ и университетски преподавател

доц. Десислава Петкова-Варадинова – биолог

доц. д-р Деяна Марчева – юрист и университетски преподавател

Деяна Щерева – инженер-химик

проф. д-р Екатерина Михайлова – юрист и университетски преподавател

Зорница Захариева – учителка

проф. д-р Иван К. Иванов – психолог и преподавател

доц. д-р Калоян Ганев – икономист и университетски преподавател

Костадин Колъпов – учител

Лалка Обрейкова – инацженер, внучка на д-р Обрейко Обрейков

Любомир Христов – педагог и училищен директор

Мариета Георгиева – инженер, педагог и експерт по професионално образование

Мартина Ненова – архитект

Милен Недялков – учител

Митко Кунчев – математик и педагог

инж. Мурад Тюрк – строителен инженер

проф. Нели Огнянова – юрист, експерт по медийно право и университетски преподавател

инж. д-р Николай Найденов – инженер по геодезия и университетски преподавател

Николета Петрова – педагог и образователен предприемач

Пенка Чернева – историк и архивист

Пламен Христов – мениджър

доц. д-р Радослав Чайров – химик и университетски преподавател

доц. д-р Ралица Ганева – икономист и университетски преподавател

Симеона Джуброва – юрист

Славчо Свиленов – учител

проф. д.н. Стефан Попов – философ и университетски преподавател

доц. Стефка Бонева – ядрен физик и изследовател

проф. д-р Татяна Коцева – социолог и демограф

доц. д-р Христо Христев – юрист и университетски преподавател по право на ЕС

Хубавена Хубенова – преводач

доц. д-р Цвета Попова – юрист и университетски преподавател

доц. Юлия Захариева – юрист и университетски преподавател по право на ЕС

Александър Алексиев – актьор и продуцент

Атанас Маев – икономист, културен мениджър и продуцент

Богдан Александров – художник

Боряна Пунчева – режисьор и университетски преподавател

Васил Къркеланов – фотограф, режисьор, продуцент

проф. Велислав Минеков – скулптор и университетски преподавател

Венелин Иванов – скулптор

Весела Кондакова – културен мениджър и университетски преподавател

Веселин Тодоров – музикант и предприемач

Вили Прагер – артист, хореограф, продуцент

Владимир Люцканов – актьор, сценарист, режисьор

Галин Стоев – режисьор и актьор

Георги Лозанов – културолог и медиен експерт

Данчо Караджов – музикант и композитор

Димитър Бочев – писател, публицист и дисидент

Димитър Карамфилов – музикант и композитор

Димитър Кърнев – музикант и композитор

Димитър Станчев – реставратор

Ели Скорчева – актриса

Ерсин Мустафов – музикант и вокалист

Здравка Евтимова – писателка и преводачка

проф. Ивайло Христов – актьор, режисьор и университетски преподавател

Иван Петрушинов – актьор

Иван Шишиев – фотограф и публицист

Иво Казасов – музикант

Катя Тричкова – филмов продуцент

Койна Русева – актриса

Кристина Грозева – режисьор, сценарист и продуцент

Мариела Шошкова – икономист, галерист

Меглена Караламбова – актриса

Момчил Николов – писател

Невена Калудова – актриса

Никола Груев – Котарашки – музикант, композитор и архитект

Николай Брънзалов – актьор

Павел Златаров – цигулар, диригент и концертмайстор

Павел Павлов – сценарист и режисьор

Петко Славов – музикант, певец и автор на песни

Петър Вълчанов – режисьор и сценарист

Петър Петков – музикант, певец и композитор

Преслав Иванов – Пресли – стриймър и създател на съдържание

Радослав Бимбалов – писател и рекламист

Румен Леонидов – писател, поет, публицист и издател

проф. Светослав Овчаров – режисьор, сценарист и университетски преподавател

Свилен Ноев – музикант и вокалист на група „Остава“

Симеон Леви – фотограф

Симеон Христов – музикант и композитор

Снежина Петрова – актриса и университетски преподавател

Станка Велинова – актриса и преподавател по актьорско майсторство

Стефан Денолюбов – актьор

проф. дфн Стилиян Йотов – философ и университетски преподавател

Теодор Шишманов – музикант

Теодора Маркова – сценарист и продуцент

Юлиян Табаков – визуален артист и сценограф

Яна Титова – актриса, режисьор и сценарист

доц. д-р Ася Консулова-Кирова – медицински онколог

проф. Атанас Кундурджиев – нефролог

д-р Васил Костадинов – лекар

Василена Киара Димитрова – студент по медицина

Владимир Афенлиев – икономист и здравен експерт

д-р Георги Езекиев – хирург и онколог

д-р Димитър Димитров – лекар

полк. д-р Илиян Комитов – лекар, специалист по инфекциозни болести

проф. Коста Костов – пулмолог

д-р Людмил Матеев – невролог

доц. д-р Мартин Караманлиев – хирург и университетски преподавател

д-р Момчил Хубчев – ендокринолог

д-р Панчо Панайотов – лекар и общественик

д-р Пламен Майсторов – анестезиолог

д-р Радослав Радев – специалист по лъчелечение и радиохирургия

проф. д-р Свилен Маслянков – хирург и университетски преподавател

д-р Станимир Качешмаров – лекар

д-р Хелия Кирилова Божилова – лекар

проф. Христо Хинков – психиатър и експерт по обществено здраве

Александър Камарашки – финансист, бизнесмен

Ангел Василев – икономист и предприемач

Антон Панайотов – финансист и предприемач

Асен Асенов – бизнесмен

Ахмед Даудов – общественик, турска общност в България

Бедрос Халваджиян – продуцент и предприемач

Борислав Герасимов – предприемач

Валентин Николчев – предприемач и собственик на бизнес

Владимир Табутов – инженер и предприемач в енергийния сектор

Гавраил Билев – предприемач

инж. Груд Илиев – предприемач

Деян Василев – икономист и предприемач

Джумхур Нехат Мехмед – софтуерен инженер

Димитър Дурчов – предприемач

Димитър Парасков – финансист и общественик

Димитър Русев – бизнесмен

проф. Иван Иванов – икономист и университетски преподавател

Иван Петков Иванов – икономист

Иван Стефанов Иванов – IT специалист

Ивелин Попов – мениджър

Илиан Георгиев – IT предприемач

Кирил Василев – бизнесмен

Левон Хампарцумян – банкер

Мартин Папазов – ИТ предприемач

инж. Мартин Петров – инженер и индустриален мениджър

Миглен Евлогиев – експерт по киберсигурност

Милен Кираджиев – предприемач и собственик на бизнес

Николай Желязов – предприемач

инж. Олег Стоилов – машинен инженер и общественик

Петър Петров – бизнесмен

Себахтин Исмаил – бизнесмен

Симеон Стоилов – предприемач, икономист и дипломат

Стефан Бозаджиев – туроператор

Стефан Митов – мениджър

Стоян Петров Мавродиев – предприемач

Трифон Сидеров – бизнесмен

Христо Борисов – технологичен предприемач

Христо Панджаров – IT експерт

Цанка Илиева – мениджър

Яна Костова – бизнесдама

Антонина Златарска – юрист

Борис Харизанов – юрист

Васил Стефанов – юрист

Димитър Вълчев – адвокат

Жени Мичева – нотариус

Иван Стръмски – юрист

Йордан Йорданов – юрист

Мартин Петров – юрист и експерт по международно наказателно право

Павел Филипов – адвокат

гл. ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева – политолог и преподавател

Георги Иванов Георгиев – експерт по сигурност

Георги Клисурски – икономист и експерт по публични финанси

Георги Пеев – журналист, общественик и параолимпиец

доц. Димитър Илиев – автомобилен състезател и университетски преподавател

Ибрахим Куруджу – спортен мениджър, дисидент и правозащитник

Иван Анчев – дипломат и експерт по национална и международна сигурност

Ирена Младенова – икономист и университетски преподавател

Корман Исмаилов – икономист и общественик

доц. д-р Михаил Околийски – психотерапевт, сексолог и университетски преподавател

Моньо Христов – земеделец, зооинженер, икономист и общественик

Никола Минчев – юрист и евродепутат

Румяна Бъчварова – социолог и дипломат

проф. Сергей Игнатов – египтолог и университетски преподавател

Боян Аврамов – експерт по местно управление и защита при бедствия

Велина Кулина – общественик

Добромир Гюлев – експерт по оценка на риска

Красимир Петков – икономист и общественик

Мартин Асенов – ландшафтен архитект

Радослав Бойчев – експерт по сигурността

Руси Чернев – спортен журналист

д-р Сашка Бизеранова-Стоянова – етнограф

Светлин Бонев – икономист

Стефан Тихолов – адвокат

Теменужка Цветкова – помощник-фармацевт и общински съветник

Цветанка Йотина – кмет

Юлиян Леков – експерт по публична администрация и местно управление

Антоанета Бачурова – журналист, сценарист и продуцент

Бойко Станкушев – журналист

Венелина Попова – журналист

Георги Иванов – журналист

Еми Барух – журналист и преводач

Иво Беров – журналист и писател

Искра Ангелова – журналист

Йордан Жечев – рекламист, творчески директор

Камен Алипиев-Кедъра – спортен журналист

Левена Лазарова – журналист, издател и предприемач

Цветомир В. Цанов – спортист

Груди Грудев – бизнесмен

Магдалена Малеева – професионална тенисистка, предприемач и общественик

Светослав Дяков – бивш професионален футболист

Филип Шавов – експерт по дигитални комуникации, триатлонист и организатор на ултратриатлон „Лъвско сърце“

Юлия Берберян – тенисистка и треньор по тенис

Илия Антонов – експерт по национална сигурност

проф. д-р Тодор Тагарев – експерт по отбрана и сигурност и университетски преподавател

д-р Филип Гунев – експерт по сигурност и публични политики

Даниел Делибашев – финансист и общественик

Кръстьо Пеев – общественик

Мими Шишкова – юрист, издател, политически инфлуенсър и общественик

Велика Иванова – обществен деец

Десислава Златарова – обществен деец

Иван Георгиев – обществен деец

Ирина Макавеева Иванова – обществен деец

Катя Стоянова – обществен деец

Костадинка Биджева – обществен деец

Красимир Каменов Димитров – обществен деец

Мария Стаевска-Коташева – обществен деец

Марияна Дамянова – обществен деец

Мая Аргирова – обществен деец

Минчо Тодоров – обществен деец

Никола Янков – обществен деец

Огнемир Велков – обществен деец

Пламен Цанев – обществен деец

Станимир Трошев – обществен деец

Тодор Иванов – обществен деец

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ