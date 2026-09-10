Учредиха Инициативен комитет от над 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев

Творци, университетски преподаватели, учени са сред учредителите на ИК за издигане на двойката като кандидати за президент и вицепрезидент
Творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени са сред учредителите на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори. Учредителното събрание се състоя днес.
Инициативният комитет има двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Той е с над 200 членове, сред които творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени, хора, успели в областта си, с име и присъствие в обществото, заемали един или друг държавен пост, посочи той. Те са пример как може да се успява, когато има нормална среда за развитие, отбеляза Христо Христев от комитета. Той подчерта, че в комитета няма представители на нито една политическа партия.
Андрей Гюров и Георги Кандев имат намерение да придадат на президентската институция истинския ѝ смисъл – да бъде гарант на конституционния модел на българската демокрация и националните ни интереси отвъд политическото разделение, заяви Христо Христев.
Ето кои са всички членове:
проф. Александър Кьосев – културолог и университетски преподавател
проф. Амелия Личева – литературен критик и университетски преподавател
проф. Ангел Калайджиев – юрист и университетски преподавател
доц. Боряна Мусева – юрист и университетски преподавател
проф. Веселин Методиев – историк и университетски преподавател
проф. Георги Фотев – социолог, философ и университетски преподавател
доц. Десислава Петкова-Варадинова – биолог
доц. д-р Деяна Марчева – юрист и университетски преподавател
Деяна Щерева – инженер-химик
проф. д-р Екатерина Михайлова – юрист и университетски преподавател
Зорница Захариева – учителка
проф. д-р Иван К. Иванов – психолог и преподавател
доц. д-р Калоян Ганев – икономист и университетски преподавател
Костадин Колъпов – учител
Лалка Обрейкова – инацженер, внучка на д-р Обрейко Обрейков
Любомир Христов – педагог и училищен директор
Мариета Георгиева – инженер, педагог и експерт по професионално образование
Мартина Ненова – архитект
Милен Недялков – учител
Митко Кунчев – математик и педагог
инж. Мурад Тюрк – строителен инженер
проф. Нели Огнянова – юрист, експерт по медийно право и университетски преподавател
инж. д-р Николай Найденов – инженер по геодезия и университетски преподавател
Николета Петрова – педагог и образователен предприемач
Пенка Чернева – историк и архивист
Пламен Христов – мениджър
доц. д-р Радослав Чайров – химик и университетски преподавател
доц. д-р Ралица Ганева – икономист и университетски преподавател
Симеона Джуброва – юрист
Славчо Свиленов – учител
проф. д.н. Стефан Попов – философ и университетски преподавател
доц. Стефка Бонева – ядрен физик и изследовател
проф. д-р Татяна Коцева – социолог и демограф
доц. д-р Христо Христев – юрист и университетски преподавател по право на ЕС
Хубавена Хубенова – преводач
доц. д-р Цвета Попова – юрист и университетски преподавател
доц. Юлия Захариева – юрист и университетски преподавател по право на ЕС
Александър Алексиев – актьор и продуцент
Атанас Маев – икономист, културен мениджър и продуцент
Богдан Александров – художник
Боряна Пунчева – режисьор и университетски преподавател
Васил Къркеланов – фотограф, режисьор, продуцент
проф. Велислав Минеков – скулптор и университетски преподавател
Венелин Иванов – скулптор
Весела Кондакова – културен мениджър и университетски преподавател
Веселин Тодоров – музикант и предприемач
Вили Прагер – артист, хореограф, продуцент
Владимир Люцканов – актьор, сценарист, режисьор
Галин Стоев – режисьор и актьор
Георги Лозанов – културолог и медиен експерт
Данчо Караджов – музикант и композитор
Димитър Бочев – писател, публицист и дисидент
Димитър Карамфилов – музикант и композитор
Димитър Кърнев – музикант и композитор
Димитър Станчев – реставратор
Ели Скорчева – актриса
Ерсин Мустафов – музикант и вокалист
Здравка Евтимова – писателка и преводачка
проф. Ивайло Христов – актьор, режисьор и университетски преподавател
Иван Петрушинов – актьор
Иван Шишиев – фотограф и публицист
Иво Казасов – музикант
Катя Тричкова – филмов продуцент
Койна Русева – актриса
Кристина Грозева – режисьор, сценарист и продуцент
Мариела Шошкова – икономист, галерист
Меглена Караламбова – актриса
Момчил Николов – писател
Невена Калудова – актриса
Никола Груев – Котарашки – музикант, композитор и архитект
Николай Брънзалов – актьор
Павел Златаров – цигулар, диригент и концертмайстор
Павел Павлов – сценарист и режисьор
Петко Славов – музикант, певец и автор на песни
Петър Вълчанов – режисьор и сценарист
Петър Петков – музикант, певец и композитор
Преслав Иванов – Пресли – стриймър и създател на съдържание
Радослав Бимбалов – писател и рекламист
Румен Леонидов – писател, поет, публицист и издател
проф. Светослав Овчаров – режисьор, сценарист и университетски преподавател
Свилен Ноев – музикант и вокалист на група „Остава“
Симеон Леви – фотограф
Симеон Христов – музикант и композитор
Снежина Петрова – актриса и университетски преподавател
Станка Велинова – актриса и преподавател по актьорско майсторство
Стефан Денолюбов – актьор
проф. дфн Стилиян Йотов – философ и университетски преподавател
Теодор Шишманов – музикант
Теодора Маркова – сценарист и продуцент
Юлиян Табаков – визуален артист и сценограф
Яна Титова – актриса, режисьор и сценарист
доц. д-р Ася Консулова-Кирова – медицински онколог
проф. Атанас Кундурджиев – нефролог
д-р Васил Костадинов – лекар
Василена Киара Димитрова – студент по медицина
Владимир Афенлиев – икономист и здравен експерт
д-р Георги Езекиев – хирург и онколог
д-р Димитър Димитров – лекар
полк. д-р Илиян Комитов – лекар, специалист по инфекциозни болести
проф. Коста Костов – пулмолог
д-р Людмил Матеев – невролог
доц. д-р Мартин Караманлиев – хирург и университетски преподавател
д-р Момчил Хубчев – ендокринолог
д-р Панчо Панайотов – лекар и общественик
д-р Пламен Майсторов – анестезиолог
д-р Радослав Радев – специалист по лъчелечение и радиохирургия
проф. д-р Свилен Маслянков – хирург и университетски преподавател
д-р Станимир Качешмаров – лекар
д-р Хелия Кирилова Божилова – лекар
проф. Христо Хинков – психиатър и експерт по обществено здраве
Александър Камарашки – финансист, бизнесмен
Ангел Василев – икономист и предприемач
Антон Панайотов – финансист и предприемач
Асен Асенов – бизнесмен
Ахмед Даудов – общественик, турска общност в България
Бедрос Халваджиян – продуцент и предприемач
Борислав Герасимов – предприемач
Валентин Николчев – предприемач и собственик на бизнес
Владимир Табутов – инженер и предприемач в енергийния сектор
Гавраил Билев – предприемач
инж. Груд Илиев – предприемач
Деян Василев – икономист и предприемач
Джумхур Нехат Мехмед – софтуерен инженер
Димитър Дурчов – предприемач
Димитър Парасков – финансист и общественик
Димитър Русев – бизнесмен
проф. Иван Иванов – икономист и университетски преподавател
Иван Петков Иванов – икономист
Иван Стефанов Иванов – IT специалист
Ивелин Попов – мениджър
Илиан Георгиев – IT предприемач
Кирил Василев – бизнесмен
Левон Хампарцумян – банкер
Мартин Папазов – ИТ предприемач
инж. Мартин Петров – инженер и индустриален мениджър
Миглен Евлогиев – експерт по киберсигурност
Милен Кираджиев – предприемач и собственик на бизнес
Николай Желязов – предприемач
инж. Олег Стоилов – машинен инженер и общественик
Петър Петров – бизнесмен
Себахтин Исмаил – бизнесмен
Симеон Стоилов – предприемач, икономист и дипломат
Стефан Бозаджиев – туроператор
Стефан Митов – мениджър
Стоян Петров Мавродиев – предприемач
Трифон Сидеров – бизнесмен
Христо Борисов – технологичен предприемач
Христо Панджаров – IT експерт
Цанка Илиева – мениджър
Яна Костова – бизнесдама
Антонина Златарска – юрист
Борис Харизанов – юрист
Васил Стефанов – юрист
Димитър Вълчев – адвокат
Жени Мичева – нотариус
Иван Стръмски – юрист
Йордан Йорданов – юрист
Мартин Петров – юрист и експерт по международно наказателно право
Павел Филипов – адвокат
гл. ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева – политолог и преподавател
Георги Иванов Георгиев – експерт по сигурност
Георги Клисурски – икономист и експерт по публични финанси
Георги Пеев – журналист, общественик и параолимпиец
доц. Димитър Илиев – автомобилен състезател и университетски преподавател
Ибрахим Куруджу – спортен мениджър, дисидент и правозащитник
Иван Анчев – дипломат и експерт по национална и международна сигурност
Ирена Младенова – икономист и университетски преподавател
Корман Исмаилов – икономист и общественик
доц. д-р Михаил Околийски – психотерапевт, сексолог и университетски преподавател
Моньо Христов – земеделец, зооинженер, икономист и общественик
Никола Минчев – юрист и евродепутат
Румяна Бъчварова – социолог и дипломат
проф. Сергей Игнатов – египтолог и университетски преподавател
Боян Аврамов – експерт по местно управление и защита при бедствия
Велина Кулина – общественик
Добромир Гюлев – експерт по оценка на риска
Красимир Петков – икономист и общественик
Мартин Асенов – ландшафтен архитект
Радослав Бойчев – експерт по сигурността
Руси Чернев – спортен журналист
д-р Сашка Бизеранова-Стоянова – етнограф
Светлин Бонев – икономист
Стефан Тихолов – адвокат
Теменужка Цветкова – помощник-фармацевт и общински съветник
Цветанка Йотина – кмет
Юлиян Леков – експерт по публична администрация и местно управление
Антоанета Бачурова – журналист, сценарист и продуцент
Бойко Станкушев – журналист
Венелина Попова – журналист
Георги Иванов – журналист
Еми Барух – журналист и преводач
Иво Беров – журналист и писател
Искра Ангелова – журналист
Йордан Жечев – рекламист, творчески директор
Камен Алипиев-Кедъра – спортен журналист
Левена Лазарова – журналист, издател и предприемач
Цветомир В. Цанов – спортист
Груди Грудев – бизнесмен
Магдалена Малеева – професионална тенисистка, предприемач и общественик
Светослав Дяков – бивш професионален футболист
Филип Шавов – експерт по дигитални комуникации, триатлонист и организатор на ултратриатлон „Лъвско сърце“
Юлия Берберян – тенисистка и треньор по тенис
Илия Антонов – експерт по национална сигурност
проф. д-р Тодор Тагарев – експерт по отбрана и сигурност и университетски преподавател
д-р Филип Гунев – експерт по сигурност и публични политики
Даниел Делибашев – финансист и общественик
Кръстьо Пеев – общественик
Мими Шишкова – юрист, издател, политически инфлуенсър и общественик
Велика Иванова – обществен деец
Десислава Златарова – обществен деец
Иван Георгиев – обществен деец
Ирина Макавеева Иванова – обществен деец
Катя Стоянова – обществен деец
Костадинка Биджева – обществен деец
Красимир Каменов Димитров – обществен деец
Мария Стаевска-Коташева – обществен деец
Марияна Дамянова – обществен деец
Мая Аргирова – обществен деец
Минчо Тодоров – обществен деец
Никола Янков – обществен деец
Огнемир Велков – обществен деец
Пламен Цанев – обществен деец
Станимир Трошев – обществен деец
Тодор Иванов – обществен деец
Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ