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Властите в Украйна, Молдова и Норвегия разследват инцидента със самолета на Зеленски на път за Осло

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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властите украйна молдова норвегия разследват инцидента самолета зеленски път осло
Снимка: БГНЕС
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Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Канада за разговори с премиера Марк Карни, фокусирани върху противовъздушната отбрана на страната му и подготовка за предстоящата зима. По-рано норвежките власти съобщиха, че самолетът на украинския лидер едва не е бил поразен от дрон при излитане от Молдова за погребението в Осло на покойния крал във вторник. Член на украинската делегация потвърди инцидента и посочи, че става дума за реактивен дрон. Молдовските власти също съобщиха за навлизане на руски дронове във въздушното пространство на страната.

Молдовските власти временно са затворили летището в Кишинев заради въздушна тревога от дронове. Безпилотният апарат е дошъл от Украйна, пресякъл е границата и е продължил на запад към Молдова, почочват молдовски и украински служби. Впоследствие дронът е навлязъл на 70 километра в Румъния, преди отново да се върне в Молдова. Изчезнал е от радарите 10 минути по-късно.

Според молдовските власти апаратът се е взривил в района на Михайлений Веки, Ръшкански район, на около 160 километра от международното летище на Кишинев, където се е намирал самолетът на Зеленски. Украинският лидер е споделил инцидента с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре.

Йонас Гар Стьоре, премиер на Норвегия: Самолетът му едва не е бил ударен от дрон при излитане от Молдова. Това е реалността, пред която е изправен, а той трябва да пътува и да работи.

Машината на Зеленски е получила разрешение за излитане от Кишинев към Осло едва след падането дрона, съобщиха молдовските власти. Принудителното затваряне на молдовското въздушно пространство е предизвикало закъснения на три заминаващи и четири пристигащи полета.

Йенс Столтенберг, министър на финансите на Норвегия: Мнозина се опитват да отнемат живота на Зеленски. Руските специални сили имат тази задача от началото на войната. Малцина са по-строго охранявани от президента Зеленски и са изправени пред повече заплахи от него. Впечатляващо е, че той избра да се включи в погребалната процесия под открито небе, особено часове след като е имало някакъв опит за нападение срещу самолета му.

Молдовският президент Мая Санду осъди навлизането на безпилотните апарати като "сериозна заплаха за живота на хората" и заклейми руска атака с дронове на граничен пункт с Украйна, където загинаха двама души.

Андрий Демченко, Гранична служба на Украйна: "Напоследък това е петият граничен пункт, атакуван от Русия. Четири от петте са на границата с Молдова, един – на границата с Румъния. Като цяло, моделът е един и същ: през нощта врагът продължава да нанася удари по граничната инфраструктура."

След Осло украинският лидер продължи по въздух към Канада със спиране в Исландия. Инцидентът излага на показ рисковете от войната в Украйна за съседните страни и за гражданската авиация в региона при руските обстрели с дронове и ракети.

# Володимир Зеленски #Осло #инцидент със самолет #молдова #Украйна #Норвегия

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