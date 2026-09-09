Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането от Молдова за Норвегия

Самолетът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски е пътувал за погребението на норвежкия крал Харалд Пети в Осло, едва не е бил ударен от дрон вчера, предадоха световните агенции, като се позоваха на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре.

Това е станало при излизането на самолета от Молдова вчера, разказа норвежкият премиер по телевизия НРК. Според Стьоре това показва пред каква реалност е изправен украинският лидер. Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на Зеленски.

Зеленски пристигна вчера вечерта в Осло, където разговаря с премиера, както и с министъра на финансите Йенс Столтенберг, който е бивш генерален секретар на НАТО, и с министъра на външните работи Еспен Барт Ейде относно военната и гражданската помощ, която Норвегия оказва на страната му, включително подкрепата за противовъздушната отбрана, припомня Франс прес.

Днес украинският президент се присъедини към множество други чуждестранни високопоставени представители, за да присъства на погребението на крал Харалд Пети, починал на 28 август на 89-годишна възраст. След това Зеленски напусна Норвегия и замина за Канада, съобщи Стьоре пред телевизионния канал НРК.