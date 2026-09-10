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МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
Снимка: Иво Никодимов, БНТ
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МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК. Двете институции провеждат обща акция срещу източване на здравната каса през фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни щетите са сериозни.

Полицаи и служители на агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна.

Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от НЗОК, а по-късно лекарствата препродавани зад граница. Така не само са източени средства и са ощетили Касата, но заподозрените са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.

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