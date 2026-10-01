Йордан Арабаджиев: Илиян Филипов беше двигател на основна част от процесите в транспортния бизнес

Убийството на пловдивския бизнесмен и президент на ПФК "Ботев" Пловдив Илиян Филипов постави редица въпроси около неговата дейност и възможните мотиви за престъплението. Сред обсъжданите теми е и мащабният транспортен бизнес, който той развиваше през последните години.

Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи и дългогодишен познат на Филипов, отказа да коментира в "Денят започва" версиите за убийството и подчерта, че установяването на мотивите е работа на разследващите органи.

„По отношение на версиите аз няма да влизам в никакви обяснения. Това е работа на компетентните органи. Нека те да си свършат работата и да намерят решение на този злощастен, варварски акт“, заяви Арабаджиев.

По думите му Филипов е бил сред водещите фигури в транспортния сектор и е участвал активно в процесите, свързани със защитата на интересите на българските превозвачи. Арабаджиев го определи като предприемач, който въпреки мащаба на собствената си компания, е поставял особен акцент върху малките фирми в бранша.

„По отношение на транспорта Илиян Филипов беше лидер, двигател на основна част от процесите в транспортния бизнес. Освен че оперираше с една от най-мощните транспортни компании, той винаги защитаваше интересите на малките превозвачи. Казваше: „Гръбнакът на икономиката не са големите, а малките“. Предпочиташе да работи със 100 малки превозвачи с по един камион, отколкото с един колега със 100 камиона, защото така, казваше той, ще храни 100 семейства“, разказа Арабаджиев.

Той отхвърли внушенията за нередности в транспортната дейност на Филипов, като посочи международните партньорства на компанията му и позициите, които бизнесменът е заемал в пловдивските бизнес организации.

„Никога не печелиш договори със световноизвестни търговски марки, ако си със спорна репутация или не работиш коректно. Той беше председател на сдружението „Бизнесът за Пловдив“, където членуват най-големите компании в града. Ако човек със спорна репутация бъде избран да води тази гилдия от бизнесмени, мислите ли, че това би се случило? Естествено, че не“, заяви Арабаджиев.

Според него големият мащаб на бизнеса и публичното отстояване на позиции в защита на транспортния сектор неизбежно са водели и до конфликти.

„Когато си един от най-големите, когато си водещ, когато защитаваш каузата на българския транспортен бизнес, неминуемо си създаваш и неприятели, сигурно и врагове. Но познавайки го, аз знам, че той беше човек с голямо сърце. Аз съм омърсен от това, което прочетох и чух – как хора, включително и политици, което е жалко, се упражняват по тази тема“, каза Арабаджиев.

Една от каузите, с които Филипов остава свързан в транспортния сектор, е противопоставянето на част от европейските правила за автомобилните превози, известни като пакет „Мобилност“. Арабаджиев си спомни за началото на спора през 2015 година, когато според него Филипов е бил сред хората, настоявали българските превозвачи да действат заедно.

„Когато през 2015 година за първи път прочетохме мобилния пакет, всички колеги казаха, че това е невъзможно да стане. Той тогава каза: „Момчета, предстои ни тежка битка със сериозен противник, а ако не сме всички заедно, ще унищожат българския транспорт“. Ако си спомняте, тогава имахме и прецедент – всички български евродепутати от различните партии, въпреки политическото противопоставяне, подкрепиха тази кауза. Това стана и благодарение на него“, разказа Арабаджиев.

Бизнесът на Филипов започва далеч по-скромно. По думите на Арабаджиев той и съдружникът му Пенко Несторов първоначално се занимават с производство на снаксове. След покупката на първия камион постепенно разпознават възможност за развитие в транспортния сектор.

„Те започват със съдружника му Пенко Несторов от производство на снаксове – с един камион, после втори камион. В момента, в който се вижда, че този бизнес е ниша, започнаха да го развиват. Той винаги провиждаше нещата в транспорта с няколко години напред. Когато се чакаше по седмици на „Капитан Андреево“, тогава тръгна да инвестира в железопътен транспорт. Винаги имаше план Б. Когато се чакаше толкова по границите, започна да работи и с фериботи“, посочи Арабаджиев.

Според него именно способността да търси алтернативи при проблемите в автомобилния транспорт постепенно превръща компанията в значим участник не само на българския, но и на международния пазар.

За изпълнителния директор на Съюза на международните превозвачи загубата е не само лична. По думите му със смъртта на Илиян Филипов транспортният сектор губи човек, който в продължение на години е настоявал за общи позиции на бранша и за по-силно присъствие на българските компании на европейския пазар.

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