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След убийството на едногодишно дете: Задържаната жена във Варна остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
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33-годишната Александрина Тотева от Варна, която е обвинена за убийството на едногодишно бебе, остава в ареста. Това реши състав на Варненския апелативен съд, който потвърди мярката за неотклонение, наложена на първата инстанция. Решението на съда е окончателно. Трагедията се е разиграла в края на август.

Сигналът за бебе в безпомощно състояние е подаден в полицията на 30 август от дядото. Днес в съдебната зала арестуваната Александрина Тотева отрече умишлено да е умъртвила момченцето и каза, че от няколко месеца се е грижила за него. Според съдебно-медицинската експертиза бебето е имало много кръвонасядания по тялото и най-вече по главичката. Заключението на медиците е, че то е починало от тежка черепно-мозъчна травма.

Александрина живеела с бабата на бебето, която е и нейна интимна партньорка. Момченцето било изоставено от родителите си и грижите за него е поела баба му. Установено е, че преди време детето е водено в спешен кабинет със счупена ръка и двустранна пневмония, но не е постъпвало в болница. В съдебната зала стана ясно, че бебето е било мъртво поне два дни преди дядото да подаде сигнал в полицията. Днес се опитахме да открием бабата на момченцето, но никой не отвори входната врата. Вижте обаче какво казаха съседи и живеещи в района хора.

В момента обвинената за убийството на едногодишното бебе жена изтърпява условна присъда за шофиране след употреба на наркотици.

Вижте повече във видеото

#Варненският апелативен съд #убийство на дете #Варна

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