СОС одобри заем от 367 млн. евро за модернизация на транспорта в София

Новият политически сезон в Столичния общински съвет започна с одобряването на рекорден заем до 367 милиона евро. С парите ще бъдат осигурени нови автобуси, електробуси, тролеи и трамваи. Средствата ще отидат и за ремонт на булеварди, улици и тротоари.

С мнозинство от 45 гласа Столичният общински съвет одобри рекордния заем от близо 370 милиона евро. Половината средства ще бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка, а за останалата част ще бъде избрана българска.Така ще стане възможно купуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 75 тролейбуса и 20 трамвая.

Васил Терзиев, кмет на София: "Целта на този заем заедно с всичко по което работим, за да привлечем безвъзмездна финансова помощ е именно да имаме модерен градски транспорт. Това е основата на много от политиките ни и чист въздух, и задръстване и паркиране."

Заемът не прави София задлъжняла. Изискването е дълговете да са до 15 % от приходите на съответната община.

Георги Клисурски, заместник-кмет по финанси: "Дори след този заем, ние ще поддържаме нива от под 10%."

От "Спаси София" предложиха 2% от дълга да се използват за проектиране на Централната минерална баня и на двата лифта на Витоша, които се планира да бъдат построени. Предложението обаче беше отхвърлено.

Пламена Терзирадева, общински съветник "Спаси София": "Заем като този, който се взима за десетилетия напред трябва да съдържа стратегически проекти, смели, големи, които да останат в годините напред, а не за текущи ремонти, които дори не влизат в капиталовата програма на СО."

снимки: БТА

На днешното заседание, съветниците приеха и изработването на механизъм за осигуряване на градски транспорт и повече ред след мачове, концерти и други големи събития в София.