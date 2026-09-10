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БНТ представи документален филм за Йорданка Христова

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Филм, който не трябва да се гледа само веднъж, заяви президентът Илияна Йотова

БНТ представи документален филм за Йорданка Христова
Снимка: БТА
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БНТ представи най-новия си документален филм "Сенки в стената", посветен на една от най-талантливите и обичани певици в България - Йорданка Христова.

Премиерата в кино "Одеон" събра на едно място част от най-близките хора на изпълнителката, музиканти и почитатели, навръх рождения й ден. Сред гостите бяха и президентът Илияна Йотова, и министърът на културата Евтим Милошев. Лентата ще може да се гледа и на малкия екран. Филмът ще бъде излъчен по БНТ1 на 16 септември от 21:00 часа.

Йорданка Христова: „Нищо няма да кажа, да го гледат на 16-и от 9 часа по БНТ, това мога да кажа. Мисля, че това са виновниците за филма и за тази среща, за този начин да празнувам рождения си ден – топло, но с много приятели, така че предполагам, че всичко ще бъде наред.“

Илияна Йотова, президент на Република България: „Най-хубавата новина и най-щастливата новина е, че ще имаме възможност да го видим втори път, вече излъчен по Българската национална телевизия, защото това е филм, който не трябва да се гледа само веднъж. Филм, букет от емоции, филм, който сигурно другото му заглавие трябваше да бъде не „Сенките“, а „Любов“, защото самата Йорданка Христова е любов – любов към музиката, към песните, към българското, към човека, към човешката природа, към цялата емоция, на която ние, хората, сме способни. Така че искам да поздравя не само нея, да поздравя целия екип на филма – и Драго, и Светльо, и Кристиан, и Ари, който е монтирал, и най-вече колегите ми от Българската национална телевизия, които са направили чудо да изровят толкова много архивни кадри, при това с невероятно качество.“

#Сенки в стената: Една изповед на Йорданка Христова #Илияна Йотова

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