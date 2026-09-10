БНТ представи документален филм за Йорданка Христова

БНТ представи най-новия си документален филм "Сенки в стената", посветен на една от най-талантливите и обичани певици в България - Йорданка Христова.

Премиерата в кино "Одеон" събра на едно място част от най-близките хора на изпълнителката, музиканти и почитатели, навръх рождения й ден. Сред гостите бяха и президентът Илияна Йотова, и министърът на културата Евтим Милошев. Лентата ще може да се гледа и на малкия екран. Филмът ще бъде излъчен по БНТ1 на 16 септември от 21:00 часа.

Йорданка Христова: „Нищо няма да кажа, да го гледат на 16-и от 9 часа по БНТ, това мога да кажа. Мисля, че това са виновниците за филма и за тази среща, за този начин да празнувам рождения си ден – топло, но с много приятели, така че предполагам, че всичко ще бъде наред.“