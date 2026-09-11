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Слънчево и горещо време в петък, валежи и захлаждане през почивните дни

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°, а максималните – между 31° и 36°, в София – около 31°.

И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 26°до 28°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, който до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

През почивните дни над западната половина от страната, в неделя – на места и на изток, ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните в събота ще са между 25° и 30°, в Горнотракийската низина до 32° - 33°, в неделя - между 23° и 28°.

В понеделник облачността ще е значителна, остава с повишена вероятност за валежи, на места значителни и с гръмотевични бури. Вятърът и в източните райони ще се ориентира от северозапад и максималните температури ще са между 20° и 25°.

Във вторник, 15 септември, ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. Превалявания ще има главно в източната половина от страната и Рило-Родопската област. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в котловините на Западна България – от 6° до 9°, а максималните – между 22° и 27°.

#интензивни валежи #предимно слънчево време #захлаждане #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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