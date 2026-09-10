Агресия между деца: 13 ученици се биха в центъра на Пловдив

13 деца между 13 и 15 години са участвали в сбиване в центъра на Пловдив.

Конфликтът започнал в социалните мрежи между две момчета, които се засекли случайно в голям търговски център и заедно с приятелите си започнали саморазправа. Охраната се намесила и извела една от групите. Навън обаче компаниите се срещнали отново и се включили в масов бой.

След подаден сигнал на мястото пристигнала полиция. Едно от децата е прегледано от Спешна помощ и освободено с леки наранявания. За инцидента е уведомена и Районната прокуратура в Пловдив.