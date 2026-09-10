От полицията за случая с битото дете в Пловдив: Не е потвърдено, че е горено със запалка

ОДМВР-Пловдив изнесе подробности във връзка със случая на битото дете в Пловдив.

По първоначални данни две групи деца, които се познават отпреди, се скарали на територията на пловдивски мол. Охраната на обекта се намесила и извела едните от участниците навън, но за случилото се няма подаден сигнал в полицията. Впоследствие обаче групите отново се срещнали на бул. "Руски" и продължили взаимно да се обиждат и да се саморазправят. Тогава, около 15.20 ч., е подаден и сигнал на тел. 112, на който веднага реагирал автопатрул на Второ РУ.

Установени са всички 13 нарушители на обществения ред, които са на възраст между 12 и 15 години. Децата са били отведени в районното управление, в присъствието на родителите им и е снето обяснение от инспектор от Детска педагогическа стая.

Един от участниците е бил прегледан от екип на спешна помощ, а твърдението, че има пострадал в резултат на горене със запалка на този етап не е потвърдено, посочват от МВР.

По случая е започната проверка, уведомена е Районна прокуратура- Пловдив.