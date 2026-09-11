25 години от атентатите на 11 септември: Дронове пресъздадоха рухналите кули в Ню Йорк

САЩ отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Ню Йорк – по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ.

Четвърт век след атаките ново проучване сочи, че за половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значимото историческо събитие в живота им. То изпреварва дори епидемията от Ковид-19 и избирането на Барак Обама или Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а 3-ма от 10 души казват, че трайно са променили начина си на живот след атаките.

Точно 2977 летящи светлинки – по една за всеки от загиналите в атентатите, очертаха контурите на Световния търговски център, в който се врязаха отвлечените пътнически самолети преди 25 години. Полет на Американ Еърлайнз първо удари северната кула в 8.46 ч. сутринта местно време, 17 минути по-късно последва удар на самолет на "Юнайтед Еърлайнз" и в южната кула. Именно тя рухва първа минута преди 10 часа местно време, половин час по-късно се срутва и другият небостъргач.

Паметта на жертвите се почита традиционно с изчитане на имената им и с минути мълчание в най-трагичните моменти. Във фаталния ден Джеймс Смит, пенсиониран полицай, е загубил жена си Мойра, също полицай.

Джеймс Смит – пенсиониран полицай от Ню Йорк: „В този ден не загубих само съпругата си, загубих и много приятели и колеги. Искам хората да си спомнят за тяхната саможертва, всички ние сме част от тази общност. Ние сме нюйоркчани, винаги ще бъдем нюйоркчани и трябва да бъдем заедно“.

Нюйоркчани традиционно притихват и в часа, когато самолет на Американ Еърлайнз се удря в Пентагона, а машина на Юнайтед Еърлайнз се разбива в Пенсилвания след отпор на пасажерите срещу похитителите на борда. За първи път с отделна минута мълчание се почитат и починалите от заболявания, свързани с последиците от атентатите.

Тери Страда – съпруга на жертва на атентатите от 11 септември 2001 г.: „Загубих съпруга ми Том в Северната кула. Всяка отделна светлина, която формира това красиво изображение на кулите близнаци, представлява живот, който е бил отнет, но този живот не умира.

Общо 19 терористи от "Ал Кайда" отвличат четири пътнически самолета за целите на нападението. В отговор Съединените щати влязоха в Афганистан и свалиха властта на талибаните, приютили лидера на "Ал Кайда" Осама бин Ладен. Талибаните си върнаха контрола над страната през август 2021 г. след края на американското военно присъствие, продължило близо 20 години. Американски командоси ликвидираха бин Ладен през май 2011 г. в Пакистан след близо 10-годишно издирване.