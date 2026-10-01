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Нетаняху за инцидента с намушкания пилот: Рано е да се каже дали е имало иранско съучастие

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Въздушният превозвач „Флайдубай“ съобщи, че временно спира полетите от и до Израел, докато трае разследването на вчерашния инцидент, при който вторият пилот на полет от Дубай до Тел Авив намушка колегата си и се опита да разбие самолета, но беше спрян от пътници и членове на екипажа.

Причините за инцидента остават неизяснени. Израел го нарече опит за атентат. Пътниците от полета, който кацна принудително в град Табрук, в Саудитска Арабия, се прибраха благополучно снощи в Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали намушкания индийски пилот за това, че е спасил живота на 174-мата души на борда. На въпрос на Си Би Ес за възможността Иран да стои зад опита за атентат Нетаняху отговори, че предстои разследването да установи това.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Може и да е така, не знам. Скоро ще разберем. Имаме знаци, че Иран, и по-специално чрез своите проксита, е имал намерение да засили терористичните атаки срещу Израел и израелски граждани в чужбина. Но мисля, че е твърде рано да се каже дали е имало такова иранско съучастие в този случай. Няма да отнеме много време и ще разберем.“

#Нетаняху #Израел #Дубай #полети

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