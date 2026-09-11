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Автобус се преобърна след сблъсък с мантинела в Швейцария, има загинали и ранени (СНИМКИ и ВИДЕО)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Загинали и ранени в автобусна катастрофа в Швейцария. Инцидентът е станал на планински път в отдалечен алпийски район в източната част на страната.

Автобус от Нидерландия се е сблъскал с мантинелата, отклонил се е от пътя и се е преобърнал.

Засега властите не съобщават точния брой на загиналите и пострадалите. На борда на автобуса е имало 48 души, всичките - туристи от Нидерландия. Те са пътували за еднодневна екскурзия от Австрия към Швейцария, когато е станала катастрофата.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

#автобус #мантинела

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