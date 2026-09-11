Гроздоберът в Сандански: Реколтата, качеството и равносметката

В Сандански започна гроздоберът – един от най-важните моменти за лозарите и винопроизводителите. След месеци работа в лозята идва време за равносметка – каква е реколтата и какво ще бъде качеството на новото вино.

Тази година оценката е добра. Благоприятното време е позволило на гроздето да се развие без сериозни щети от жеги, дъждове, градушки и пожари.

Ива Трифонова, изпълнителен директор на винарна: „Оценката е много добра. Тази година много сме доволни от това, че времето ни пощади. Нямахме нито много големи жеги, нито много дъждове, нито градушки, нито пожари. Реколтата богата, грозде има много. Това беше една много добра година.“

Беритбата започва рано сутрин, когато температурите са по-ниски. Моментът за откъсване на гроздето обаче се определя не само визуално, а и след лабораторни изследвания.

Христо Паралинов, агроном по лозята: „Самата дръжка започва да покафенява. Това означава, че вече е готова за прибиране. Това е чисто визуалното, но наистина всичко става в лабораторията.“

Сред сортовете, на които се разчита, е Широка мелнишка лоза – традиционен за региона сорт, добре адаптиран към местния климат.

Христо Паралинов: „Наблягаме на местните сортове, които са адаптивни към нашия регион. В момента берем Широка мелнишка лоза. От него ще направим много хубаво розе, а след около месец от другите ни масиви ще направим хубаво червено вино.“

Добрата реколта дава основание и за оптимизъм за качеството на виното.

Васил Василев, експерт по винопроизводство: „За тази година може да се даде доста висока оценка за самото вино, което ще произведем. Годината е доста благоприятна към нас. Реколтата е още по-голяма в сравнение с миналите години.“

А интересът към виното вече не се ограничава само до дегустацията. Все повече туристи искат да видят целия процес – от лозето до избата.

Ива Трифонова: „Има огромен интерес. Туристът стана все по-взискателен, избягва местата, където е пълно с други туристи, търси нещо ново, нови преживявания и производството на вино.“

В района вече има няколко винарни, които предлагат турове, дегустации и възможност за участие в гроздобера. Според производителите обаче са необходими по-добра инфраструктура и по-ясна информация за винените маршрути.

Ива Трифонова: „Имаме необходимост първо от помощ от държавата. Преди всичко да имаме пътища, които да стигнат до нас. Всички колеги от района се борим да има една адекватна информация за тези винени маршрути.“

А докато туристите преоткриват богатия вкус на виното от региона, лозарите вече мислят за следващия етап – прибирането на реколтата и превръщането ѝ в качествено българско вино.