Стефан Белчев, ПБ: Ще ограничим рекламата на хазарта, но пълната забрана няма да реши проблема

Депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев коментира в студиото на "Денят започва" предстоящите ограничения върху рекламата на хазарта, промените при бързите кредити и бюджета за 2027 г. По думите му управляващите подготвят сериозни мерки срещу хазартната зависимост, а следващия бюджет трябва да бъде първият, за който формацията ще носи пълна отговорност.

По тоношение на политиката на управляващите спрямо хазарта и критиките, че няма воля за ограничаването му, Белчев заяви:

"Искам да ви уверя, че за момента ние не припознаваме този законопроект, който колегите от опозицията са внесли, не значи, че ние не работим по нашите такива законопроекти. Смело искам да ви уверя, че колегите от Министерството на финансите работят по този въпрос и в най-скоро време, просто не искам да влизам в детайли, но там също ще бъде отразено ограничение в рекламите."

Белчев уточни, че по-скоро се обсъжда ограничаване на рекламата, а не пълната ѝ забрана. Според него само рекламните ограничения няма да са достатъчни:

"Мисля, че колегите от Министерство на финансите ще бъдат много по-прецизни и ограниченията все пак ще имат някакъв толеранс. Аз вчера си направих труда да прегледам как е повлияло пълното ограничение на цигарите, да речем, или на твърдия алкохол – по никакъв начин. В този аспект аз смятам, че освен ограничение на тази реклама, трябва да има и ред други мерки, за да може да се намали тази болест и пристрастия на много от нашите сънародници към хазарта."

По думите му управляващите няма да се притесняват от евентуален натиск от страна на хазартния сектор:

"Аз смятам, че ще се справим много просто, за разлика от предишни правителства и парламенти. В случая ние имаме едно пълно мнозинство от 131 депутата, така че няма какво да ни притеснява и всичко каквото ние преценим по съвест ще бъде изпълнено и решено."

Белчев беше категоричен, че промените в сектора няма да бъдат само козметични:

"Виждате, че нещата стават все по-зле. Вече наблюдаваме случаи с абсолютно нещастен край. Така че ние смятаме наистина да подходим по възможно най-сериозния начин. Това е бич за обществото. Да, той не е само в България. Той се наблюдава по целия свят. Но това нас не бива да ни успокоява. У нас е много по-висока степен."

Във връзка с подготвяните промени при бързите кредити Белчев защити предложенията като мярка в интерес на обществото:

"Отговорът е на обществото. Тъй като в крайна сметка, погледнато реално, да, може да се каже, че таксите се вдигат по някакъв начин с новите предложения. Но в настоящия момент таксата, която е до 50% от ГПР, всички знаем, че под черта в договора има няколко микробукви, които трудно се разчитат, обикновено даже и не се четат, в които таксата в края, когато трябва да се върне кредитът, се оказва, че от 300 евро връщаме по 1000 и по 2000 евро. Което сега го прекратяваме на практика с тези промени."

Сред новите предложения е да се спре кандидатстването за микрокредити през нощта:

"Едно от тях е, че ще прекратим заявката за такива микрокредити в нощните часове. Защото всички знаем, че обикновено хора, които през телефон или лаптоп се опитват да се сдобият с 200-300-400 евро, те обикновено не са за лекарства, а са най-вероятно за казина, ротативки и т.н. Аз смятам, че това е една добра практика, която ние сме припознали от някои други държави, в Румъния например, и смятаме, че тя ще бъде успешна в България."

Белчев посочи и намерение да бъде ограничено назначаването на хора с криминални досиета в компаниите за бързи кредити.

Според него управляващите са наследили сериозен дефицит и са влезли в процедура на свръхдефицит:

"Ние заварваме един бюджет, който всъщност наполовина вече е изразходван, така или иначе. И това, което ние направихме с тази актуализация, беше да го довършим до края на годината. Истината е, че заварихме наистина много наследен дефицит., т.е. ние влязохме с правителството в процедура на свръхдефицит, която беше ни наложена от Европейския съюз."

По думите му до 15 октомври България трябва да представи в Европейската комисия плановете си, а проектът за бюджет за 2027 г. трябва да бъде готов около края на октомври. Той заяви, че управляващите искат да започнат следващата година на чисто:

"Силно се надяваме това да бъде факт. Народното събрание възложи три наистина много отговорни одита на Сметната палата. Това са одити, от които резултати искаме наистина да разберем какво се е случвало до момента, на какво сме стъпали и как оттук нататък ние можем да надграждаме."

Сред проверките са одити на АПИ, НОИ и МТСП, както и на бюджетирането в Министерството на финансите. По отношение на реформата в държавната администрация Белчев призна, че процесът върви бавно заради съпротива, включително отвътре.

Стефан Белчев определи президентския вот като изцяло мажоритарен и подчерта, че кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще има подкрепата на формацията.

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