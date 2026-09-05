България продължава битката за топ 5 на световното първенство по водна топка 4х4

Българският национален отбор продължава с достойното си представяне на Световното първенство по водна топка във формат 4х4 в хърватския град Дубровник. След силна групова фаза тимът ни достигна до четвъртфиналите, където отстъпи с 1:3 части пред един от фаворитите в надпреварата – Сърбия.

Западните ни съседи започнаха по-силно срещата и спечелиха първата част с 5:1. България обаче отговори и взе втората с 4:3, с което изравни резултата в частите.

Впоследствие сръбският състав демонстрира класата си и спечели следващите две части с 4:2 и 6:2, за да затвори четвъртфиналния сблъсък с 3:1.

При формата 4х4 крайният резултат се определя от спечелените части, а не от общия брой отбелязани голове. Победител е отборът, който вземе три от четирите части, а при равенство се стига до продължение.

Въпреки отпадането от битката за медалите България оставя отлични впечатления с представянето си в Дубровник. В предварителната група националите постигнаха три победи в четири срещи. Те се наложиха над Грузия с 3:0 части, измъкнаха драматичен успех с 3:2 срещу Хонконг и бяха категорични срещу Монголия с 3:0. Единственото поражение дойде срещу един от големите фаворити Испания - 0:3.

Следващото предизвикателство пред българите отново е Грузия. Двата отбора ще се срещнат в спор за разпределение на местата от пето до осмо, след като грузинците загубиха своя четвъртфинал срещу Испания с 0:3.

България вече показа, че може да се справи с този съперник. В груповата фаза националите спечелиха трите части срещу Грузия съответно с 4:2, 3:2 и 3:1. Сега целта е тимът отново да намери правилния подход срещу съперник, който бележи сериозен прогрес във водната топка през последните две десетилетия.

Българският състав в Дубровник включва вратаря Младен Димитров, Владимир Димитров, Александър Пелов, Павел Пелов, Веселин Ганчев, Владимир Станков, Георги Панговски и Александър Велков.

Двубоят между България и Грузия е от 17:20 часа. По-късно са полуфиналите Испания - Сърбия и Хърватия - Русия.