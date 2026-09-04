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Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска акция в село Сталийска махала

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незаконно оръжие самоделни бомби антики иззети полицейска акция село сталийска махала
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Незаконно оръжие, самоделни взривни устройства и културно-исторически ценности бяха иззети при специализирана полицейска операция в ломското село Сталийска махала.

На 3 септември служители от сектор „Криминална полиция“ към РУ - Лом са претърсили частен дом, обитаван от 61-годишен криминално проявен и осъждан мъж.

В имота са намерени и конфискувани незаконна двуцевна ловна пушка, газов пистолет и 50 патрона от различен калибър, две самоделни взривни устройства и буркан с прахообразно вещество.

СНИМКИ: ОД НА МВР - МОНТАНА

По време на обиска в имота са открити също и 70 патинирани монети, 76 антични украшения и металдетектор.

Обитателят на дома е задържан за срок до 24 часа.

По случая са образувани досъдебно производство за незаконно държане на археологически обекти и преписка за незаконно притежание на оръжие и взривни вещества.

#с. Сталийска махала #Лом #задържан #културно-исторически ценности #незаконно оръжие #откриване

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